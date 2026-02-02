В Краснодарском крае единовременная выплата контрактникам выросла до 3,4 млн рублей

Краснодарский край

    © Фото Diego Gonzalez, unsplash.com

На Кубани снова увеличили единовременную выплату для контрактников

31 января пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что с 1 февраля контрактникам региона увеличили единовременные выплаты. Военнослужащие получат 3,4 млн рублей при подписании контракта с Минобороны РФ.

За год службы общий размер выплат составит 6 млн рублей и более.

Выплата включает:

  • 2,5 млн рублей от губернатора Кубани Вениамина Кондратьева;
  • 500 тыс. рублей от муниципалитета;
  • 400 тыс. рублей из федерального бюджета.

Напомним, в апреле 2023 года в Краснодарском крае ввели единовременную выплату для контрактников СВО. Тогда сумма составляла 100 тыс. рублей. Позже власти неоднократно увеличивали выплату. В августе 2024 года подняли ее до 1,9 млн рублей, в начале августа 2025-го — до 2,4 млн рублей, а 22 августа — до 3 млн рублей.

На развешенных в Краснодаре плакатах было указано, что только на Кубани контрактникам СВО платят такую сумму. Но это не так.

Как писали Юга.ру, в сентябре призывнику из Краснодарского края впервые закрыли выезд из РФ после получения электронной повестки.

