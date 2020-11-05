Забытая революция. Как в СССР и России отмечали юбилеи Красного Октября

Юга.ру вспоминают историю десятилетних юбилеев Октябрьской революции в России и СССР, а вместе с ней — эволюцию государства. В наши дни из некогда всенародного праздника 7 ноября превратилось в маргинальный митинг в разгар рабочего дня, от которого вздыхают даже пришедшие на него пенсионеры. И, чтобы лучше разобраться в этом превращении, нужно вспомнить, каким празднование Красного Октября было раньше.

7 ноября 2018 года в краснодарском сквере Вишняковском прошел митинг, посвященный 101-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Середина рабочего дня, всего несколько десятков участников (большинство из которых — люди нового пенсионного возраста), отдаленный от центра города сквер — еще до своего начала митинг памяти выглядел весьма блекло на фоне самого вспоминаемого события — одного из наиболее громких за всю политическую историю ХХ века. Выступления ораторов на митинге сделало его немного красочнее, только эта красочность хорошо подошла бы разве для какого-нибудь трагикомического гэга. Выступающие вспоминали революцию, но постоянно подчеркивали недопустимость незаконных методов политической борьбы, критиковали нынешнюю власть и правительство Медведева, но ни разу не называли фамилию Путина (это выкриками подчеркивали некоторые участники митинга). На митинге не выступал ни один рабочий, но почему-то выступал предприниматель.

Говорить о нелепостях и абсурде того митинга можно было бы еще долго, но очевидно, что это не очередной провал организаторов из КПРФ (кстати, большинство флагов на митинге принадлежало другим «красным» — «Левому фронту» и Революционной рабочей партии), а симптом. Ноябрьские праздники — давно не праздники, а митинг 7 ноября похож на повинность, скучную и необязательную. Каким празднование Красного Октября было раньше?

Юбилей революции как зеркало и ритуал Празднование любой революции всегда двусмысленно. Сама по себе революция — это разрыв исторического процесса, претензия на уничтожение старого мира, постановка под вопрос или перезагрузка государственности. Праздничная годовщина революции обладает практически диаметрально противоположной логикой. Юбилейное торжество отсчитывает ровную поступь исторического процесса, своими ритуалами цементирует государственность, превращает прошлое в политический ресурс. Другими словами, революционный праздник всегда в той или иной степени предает революцию. Власть берет в заложники память о революции, подчиняя ее сложившейся конъюнктуре. Тем самым юбилейные торжества — это всегда зеркала, в которых отражаются болевые точки политического режима. Каждый юбилей Октябрьской революции был частью уникального исторического контекста. Через юбилейные ритуалы Красного Октября (или через их отсутствие) можно увидеть, как менялся политический режим, чему он придавал ключевое значение, а какие исторические детали предпочитал игнорировать и не замечать.

1927: становление канона Октября Исторический бэкграунд



Десятилетие, прошедшее от свержения Временного правительства до первого юбилея Октябрьской революции, включило себя множество важнейших событий для истории страны: Гражданская война, создание первого в мире социалистического государства, объединение четырех республик в СССР, смерть Ленина, обострение внутрипартийной борьбы, которая в итоге приведет к установлению единоличной власти Сталина.

После захвата власти в стране большевики берут власть и над временем, календарем. В начале 1918 года страна перешла на григорианский календарь, бесследно стерев первые тринадцать дней февраля. Также большевики отменили девять православных праздников и добавили несколько революционных: 22 января (день памяти Кровавого воскресенья 1905 года), 12 марта (свержение самодержавия), 18 марта (День Парижской коммуны), 1 мая (День интернационала) и 7 ноября (Октябрьская революция).



Годовщину Октября начинают праздновать уже с 1918 года. На трехлетие революции под руководством театрального режиссера Николая Евреинова происходит масштабная инсценировка взятия Зимнего дворца, в которой участвовали 10 тысяч человек, включая солдат и матросов действующей Красной армии, военную технику и крейсер «Аврора». В начале двадцатых годов во всю мощь в стране бушует поддерживаемое государством авангардное искусство, цель которого состоит в трансформации социальных отношений.



Во время празднования десятилетнего юбилея революции подходит к концу внутрипартийная борьба за власть, начавшаяся после отхода от политической деятельности и последующей в 1924 году смерти Владимира Ленина. Фактически единоличная власть переходит к Иосифу Сталину, который в 1926 году сместил с ключевых постов своих конкурентов — Льва Троцкого, Льва Каменева и Григория Зиновьева.

Особенности юбилея За год до юбилея создана Центральная праздничная комиссия по подготовке и проведению празднования 10-летия Октябрьской революции. Комиссию возглавил Михаил Калинин, в нее вошли крупнейшие партийные деятели. Архитектура, хореография и тематика праздников везде были одинаковыми, Центральный комитет утверждал политические лозунги для праздников по всей стране.

Комиссию возглавил Михаил Калинин, в нее вошли крупнейшие партийные деятели. Архитектура, хореография и тематика праздников везде были одинаковыми, Центральный комитет утверждал политические лозунги для праздников по всей стране. В разработанном комиссией документе революция получила официальное название «Великая Октябрьская социалистическая революция». Десятилетний путь страны расценивался как путь построения нового мира и избавления от оков имперской тюрьмы. Лейтмотивом юбилея была не только триумфальная победа большевиков, но и сама победа нового мира над старым.

Десятилетний путь страны расценивался как путь построения нового мира и избавления от оков имперской тюрьмы. Лейтмотивом юбилея была не только триумфальная победа большевиков, но и сама победа нового мира над старым. В демонстрации 7 ноября в Москве участвовало около миллиона человек, по Красной площади прошли колонны военных с духовым оркестром и рабочих. Вместо театральных инсценировок начала 1920-х годов приходит канон ритуализированного и централизованного парада. На смену изображению спонтанного жизнетворчества масс — церемонии, отражающие мощь страны, дисциплину и иерархию.

Вместо театральных инсценировок начала 1920-х годов приходит канон ритуализированного и централизованного парада. На смену изображению спонтанного жизнетворчества масс — церемонии, отражающие мощь страны, дисциплину и иерархию. Параллельно с официальной демонстрацией 7 ноября в Москве и Ленинграде прошла демонстрация троцкистов — участников левой «объединенной оппозиции». Демонстранты были разогнаны, вскоре прошли аресты. Троцкого и Зиновьева, возглавлявших демонстрации в Москве и Ленинграде соответственно, на ноябрьском пленуме исключили из партии.

Демонстранты были разогнаны, вскоре прошли аресты. Троцкого и Зиновьева, возглавлявших демонстрации в Москве и Ленинграде соответственно, на ноябрьском пленуме исключили из партии. К юбилею революции вышла книга Емельяна Ярославского «Партия большевиков в 1917 году», рассказывающая историю Октября и большевиков со сталинистской позиции. Эта книга была своеобразным ответом на программные очерки политических конкурентов Сталина — Зиновьева («Ленинизм») и Троцкого («Уроки Октября»), в которых большевики подвергались критике.

Эта книга была своеобразным ответом на программные очерки политических конкурентов Сталина — Зиновьева («Ленинизм») и Троцкого («Уроки Октября»), в которых большевики подвергались критике. 7 ноября состоялся премьерный показ фильма «Октябрь» Сергея Эйзенштейна, во многом сформировавшего кинематографический образ Октябрьской революции. Помимо «Октября» в юбилейный год вышли еще несколько фильмов о революционных событиях — «Конец Санкт-Петербурга» Всеволода Пудовкина, «Октябрьская Москва» Бориса Барнета и «Великий путь» Эсфира Шуба.

Помимо «Октября» в юбилейный год вышли еще несколько фильмов о революционных событиях — «Конец Санкт-Петербурга» Всеволода Пудовкина, «Октябрьская Москва» Бориса Барнета и «Великий путь» Эсфира Шуба. Официальным выходным стало и 8 ноября. До этого праздничным днем было только 7 ноября.

1937: сталинизация Октября и реабилитация великодержавности Исторический бэкграунд Следующее десятилетие также ознаменовалась кардинальными переменами в жизни страны. В политике это касалось в первую очередь цементирования единоличной власти Сталина, «чисток партийных рядов» и ликвидации всех внутрипартийных оппозиций. Сталинская доктрина «усиления классовой борьбы по мере завершения строительства социализма» привела к массовым репрессиям, пик которых пришелся на 1937—1938 годы, время так называемого Большого террора, «ежовщины». «Жить стало лучше, жить стало веселей». Порождением этих драматических трансформаций становится культ Сталина, его фигура идеологически превращается во «второго Ленина», лучшего ученика вождя и его единственного верного наследника. Вместе с этим бывшие соратники Сталина, после смерти Ленина боровшиеся с ним за власть, постепенно демонизируются и исключаются из истории революционных событий.

Уходит из обихода теория мировой революции, связанная в первую очередь с именем опального Троцкого. Вместо нее формируется проект советского патриотизма, который вносит серьезные коррективы в идеологию государства. Главное событие в экономике — «великий перелом», выраженный в переходе от НЭПа к пятилеткам и массовой индустриализации. В стране были запущены десятки крупных предприятий, фактически создана промышленность и новая экономика. Аграрная страна превращалась в индустриальную державу. В искусстве на смену послереволюционному авангарду приходит соцреализм. Деятели художественного авангарда подвергаются гонениям как создатели «формалистического» и «антинародного» искусства. Неразрывно связанная с авангардным искусством тема революции как обновления жизни приручается соцреализмом и выступает лишь в качестве фундамента новой советской власти.

Особенности юбилея

Комиссия по подготовке праздника была создана за два года до юбилейных торжеств, однако ее работа столкнулась с множеством трудностей. Подготовка к юбилею шла в атмосфере масштабных репрессий, которые сказывались и на составе комиссий. Не единожды приходилось менять состав праздничных комиссий, дабы закрыть бреши, оставшиеся после ареста разоблаченных «врагов народа». Постоянная ротация кадров существенно осложняла работу комиссий.

Подготовка к юбилею шла в атмосфере масштабных репрессий, которые сказывались и на составе комиссий. Не единожды приходилось менять состав праздничных комиссий, дабы закрыть бреши, оставшиеся после ареста разоблаченных «врагов народа». Постоянная ротация кадров существенно осложняла работу комиссий. Проблемой для подготовки праздника стала и изменчивость канона «правильных партийцев». Из списков возвеличиваемых персон приходилось постоянно вычеркивать новых «врагов народа». Лучше всего это крушение советского партийного Олимпа передают воспоминания малограмотного крестьянина тех времен: «В шестом и седьмом классе мы видим портреты Сталина и его ближайших соратников Блюхера и Егорова. Мы учим наизусть их биографии и повторяем снова и снова. Потом проходит две недели, и нам говорят, что эти люди — враги народа. Нам не говорят точно, что они сделали, они просто прикрепляют к ним ярлык и говорят нам, что это враги, которые поддерживали связи с иностранными агентами. Теперь даже четырнадцати- и пятнадцатилетние начинают гадать, как ближайшие соратники Сталина, бывшие с ним рядом двадцать лет, вдруг стали врагами народа».

Из списков возвеличиваемых персон приходилось постоянно вычеркивать новых «врагов народа». Лучше всего это крушение советского партийного Олимпа передают воспоминания малограмотного крестьянина тех времен: «В шестом и седьмом классе мы видим портреты Сталина и его ближайших соратников Блюхера и Егорова. Мы учим наизусть их биографии и повторяем снова и снова. Потом проходит две недели, и нам говорят, что эти люди — враги народа. Нам не говорят точно, что они сделали, они просто прикрепляют к ним ярлык и говорят нам, что это враги, которые поддерживали связи с иностранными агентами. Теперь даже четырнадцати- и пятнадцатилетние начинают гадать, как ближайшие соратники Сталина, бывшие с ним рядом двадцать лет, вдруг стали врагами народа». Вместо концепции победы нового мира над старым появляется концепция советского патриотизма. Исторический процесс теперь не разрывается, революция — это просто новый этап великой русской истории и истории народов СССР. По причине постоянных партийных чисток тема Октября становится неудобным прошлым из-за наличия в нем «врагов народа», которых трудно вписать в новую идеологическую модель.

Исторический процесс теперь не разрывается, революция — это просто новый этап великой русской истории и истории народов СССР. По причине постоянных партийных чисток тема Октября становится неудобным прошлым из-за наличия в нем «врагов народа», которых трудно вписать в новую идеологическую модель. В связи с этим на авансцену выводятся фигуры из «великого российского прошлого», которые до этого были малоактуальны для советских торжеств. В 1937 году масштабно празднуется столетие со дня смерти Пушкина, его канонизируют как «величайшего русского поэта». Во время празднования юбилея революции идет апелляция к Петру Великому, Ивану Грозному, Александру Невскому как к предшественникам Сталина, происходит реабилитация исторической преемственности. Революция подарила прежде всего не новый мир, а сильное государство и сильного вождя, чем страна славилась и раньше. В советском патриотизме все меньше просматривается идея классового освобождения, он приобретает оттенок великодержавности, который направлен на легитимацию власти Сталина.

В 1937 году масштабно празднуется столетие со дня смерти Пушкина, его канонизируют как «величайшего русского поэта». Во время празднования юбилея революции идет апелляция к Петру Великому, Ивану Грозному, Александру Невскому как к предшественникам Сталина, происходит реабилитация исторической преемственности. Революция подарила прежде всего не новый мир, а сильное государство и сильного вождя, чем страна славилась и раньше. В советском патриотизме все меньше просматривается идея классового освобождения, он приобретает оттенок великодержавности, который направлен на легитимацию власти Сталина. Идея мировой революции отодвинута на периферию. Это связано как с внутрипартийной борьбой, в которой проиграл Троцкий, с чьим именем эта идея ассоциировалась в первую очередь, так и с зарождающимся советским патриотизмом. Мировой пролетариат уже получил свое «отечество», которому он обязан хранить верность и продолжать защищать его от капиталистических хищников.

Это связано как с внутрипартийной борьбой, в которой проиграл Троцкий, с чьим именем эта идея ассоциировалась в первую очередь, так и с зарождающимся советским патриотизмом. Мировой пролетариат уже получил свое «отечество», которому он обязан хранить верность и продолжать защищать его от капиталистических хищников. Один из главных мотивов юбилейных торжеств — празднование индустриальной мощи и экономических достижений. Для иллюстрации успехов советского государства выпустили сборник, в котором сравнивались 1937 и 1913 годы. Цифры демонстрировали впечатляющий прорыв: всего за два с небольшим десятилетия из «отсталой крестьянской страны» СССР стал сильной индустриальной державой.

Для иллюстрации успехов советского государства выпустили сборник, в котором сравнивались 1937 и 1913 годы. Цифры демонстрировали впечатляющий прорыв: всего за два с небольшим десятилетия из «отсталой крестьянской страны» СССР стал сильной индустриальной державой. Формируется культ Сталина и канонизируется образ Ленина. Ленин — фактически святой, не живой человек, а ангел Октябрьской революции. Он становится высшим моральным авторитетом. Сталин в этом идеологическом конструкте играет роль его правой руки в Октябрьском восстании и просто верного товарища, к которому вождь не раз обращался за советом. Именно так показаны Сталин и Ленин в фильме Михаила Ромма «Ленин в Октябре», который был снят специально к 20-й годовщине Октября.

1947: Октябрь в тени войны Исторический бэкграунд Жестокая эпоха военных лет оставила глубочайшие шрамы на теле страны. Великая победа над военной машиной вермахта досталась ценой разрушений и людских потерь, масштабы которых до сих пор приводят в ужас. Война и ее последствия затмевают собой Красный Октябрь. В послевоенное время ключевой темой советской пропаганды становится патриотизм, борьба с Западом и культ Сталина — верховного главнокомандующего. На этом фоне проходит и «новый курс» по отношению к церковному вопросу. За первые послевоенные годы были открыты сотни храмов.

Особенности юбилея Для празднования юбилея революции впервые не создали традиционной комиссии. На фоне этого факта красноречиво выглядит тщательная подготовка и организация праздника, посвященного 800-летию Москвы, который прошел в сентябре 1957 года. Юбилей революции перестает быть главным праздником страны.

На фоне этого факта красноречиво выглядит тщательная подготовка и организация праздника, посвященного 800-летию Москвы, который прошел в сентябре 1957 года. Юбилей революции перестает быть главным праздником страны. Октябрь вместо прежней самодостаточности теперь рассматривается в контексте Великой Отечественной войны. Победу советских войск объясняли наследием Октября, главным достижением советской власти объявляют советский патриотизм, благодаря которому удалось победить нацистов. Патриотическое содержание актуализирует содержание юбилея в том числе и для верующих, по отношению к которым в послевоенные годы был задан новый курс.

Победу советских войск объясняли наследием Октября, главным достижением советской власти объявляют советский патриотизм, благодаря которому удалось победить нацистов. Патриотическое содержание актуализирует содержание юбилея в том числе и для верующих, по отношению к которым в послевоенные годы был задан новый курс. Антизападные настроения меняют канон восприятия Октября. Революция теперь воспринимается как событие, которое спасло Россию от иностранной интервенции и порабощения капиталистическим Западом. Революционно-интернационалистский аспект полностью исчезает из октябрьского канона, теперь он носит державно-патриотический характер.

Революция теперь воспринимается как событие, которое спасло Россию от иностранной интервенции и порабощения капиталистическим Западом. Революционно-интернационалистский аспект полностью исчезает из октябрьского канона, теперь он носит державно-патриотический характер. Победа в войне интенсифицирует линию исторической преемственности строителей государства и великих военачальников, которые ведут к строителю великого государства и «спасителю страны» в военные годы Сталину. Все более активно возрождаются образы и темы, относящиеся к дореволюционной российской эпохе, причем с упором на их общенародное, а не классовое значение. Во время празднования 800-летия Москвы возлагают памятник князю Юрию Долгорукому.

1957: революционный энтузиазм «оттепели» Исторический бэкграунд Общую атмосферу эпохе задал последовавший после смерти Сталина и ХХ съезда КПСС курс на десталинизацию, начало так называемой хрущевской оттепели. Этот курс включал в себя развенчание культа Сталина, осуждение репрессий 30-х годов, ослабление тоталитарной власти и ограниченную либерализацию политической и общественной жизни. Масштабные потери военного времени существенно изменили демографический ландшафт страны. К концу 1950-х годов только десять процентов населения страны были старше шестидесяти лет, а люди в возрасте до 30 лет составляли более половины советских граждан. Это накладывало свой отпечаток на эпоху. Утопические устремления начинали проглядывать из сталинского тумана, для молодого поколения, со свойственным ему энтузиазмом, возвращение к теме Красного Октября было весьма актуально.

Особенности юбилея Летом 1957 года в Москве прошел Всемирный фестиваль молодежи . После десятков лет, в течение которых страна была закрыта для иностранцев, Москву посетили около 34 тысяч человек из 131 страны мира. После антизападной пропаганды времен Сталина проведение подобного фестиваля демонстрировало беспрецедентную для страны открытость.

. После десятков лет, в течение которых страна была закрыта для иностранцев, Москву посетили около 34 тысяч человек из 131 страны мира. После антизападной пропаганды времен Сталина проведение подобного фестиваля демонстрировало беспрецедентную для страны открытость. Развенчание культа Сталина усиливало идеализацию образа Ленина. «Скромный» и «гуманный» Ленин противопоставлялся Сталину с его культом личности. Ленин — не только вождь Революции, но и «самый человечный человек».

«Скромный» и «гуманный» Ленин противопоставлялся Сталину с его культом личности. Ленин — не только вождь Революции, но и «самый человечный человек». Вместе со сталинской эпохой ушло и большинство особенностей юбилея прошлого десятилетия, акцент в них меняется на противоположный. На смену государственно-патриотическому характеру празднования Октября снова приходит романтический пафос, оживляющий революционный миф; исторический фокус направлен на тему классовой борьбы, а не на решение общенародных задач; энтузиазм времен оттепели снова актуализирует романтику мировой революции и интернационализм.

На смену государственно-патриотическому характеру празднования Октября снова приходит романтический пафос, оживляющий революционный миф; исторический фокус направлен на тему классовой борьбы, а не на решение общенародных задач; энтузиазм времен оттепели снова актуализирует романтику мировой революции и интернационализм. Великая Отечественная война продолжает рассматриваться как одна из важнейших побед советского общества, как проверка революционного строя на прочность. Однако по сравнению со сталинской эпохой советская власть признает и заслуги союзников в победе над нацизмом — США и Великобритании.

1967: символическое слияние Победы и Октября Исторический бэкграунд Раннебрежневская эпоха по большей части наследует оттепельные процессы, но они продолжаются уже лишь инерционно. Также начинается процесс вялотекущей ресталинизации, который пока практически не отражается в официальной идеологии, за исключением упоминания роли Сталина в победе над нацистской Германией. Важнейшим нововведением того времени стало объявление в 1965 году Дня Победы нерабочим днем. 9 Мая наряду с 7 Ноября стали главными праздниками страны.

Особенности юбилея Происходит символическое слияние юбилея революции и Дня Победы. 8 мая 1967 года был зажжен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Огонь для него взят из переносного газового факела, зажженного от Вечного огня на Марсовом поле — памятника борцам Октябрьской революции.

8 мая 1967 года был зажжен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Огонь для него взят из переносного газового факела, зажженного от Вечного огня на Марсовом поле — памятника борцам Октябрьской революции. Значительную роль в юбилейных торжествах играла демонстрация возросшей технической мощи СССР. Накануне 50-летней годовщины Октября сдана в эксплуатацию Братская ГЭС; завершилось сооружение первой очереди крупнейшего в мире газопровода Средняя Азия — Центр; в Москве построили самую высокую в мире телебашню — Останкинскую; советская станция «Венера-4» впервые в истории осуществила посадку на поверхность Венеры.

Накануне 50-летней годовщины Октября сдана в эксплуатацию Братская ГЭС; завершилось сооружение первой очереди крупнейшего в мире газопровода Средняя Азия — Центр; в Москве построили самую высокую в мире телебашню — Останкинскую; советская станция «Венера-4» впервые в истории осуществила посадку на поверхность Венеры. Фигура Сталина снова не присутствует в революционном мифе об Октябре. В беспрецедентно украшенных к 50-летию революции Москве и Ленинграде (решение о разработке плана праздничного оформления Москвы приняли еще в 1962 году) образ Сталина не упоминается. В театре «Современник» Олег Ефремов ставит пьесу Михаила Шатрова «Большевики» . Смысловым ядром постановки стала иллюстрация чистоты и правильности идей Ленина, а также очернение и извращение ленинских заветов Сталиным. В 1967 году из СССР эмигрирует дочь Сталина Светлана Аллилуева.

В беспрецедентно украшенных к 50-летию революции Москве и Ленинграде (решение о разработке плана праздничного оформления Москвы приняли еще в 1962 году) образ Сталина не упоминается. В театре «Современник» Олег Ефремов ставит . Смысловым ядром постановки стала иллюстрация чистоты и правильности идей Ленина, а также очернение и извращение ленинских заветов Сталиным. В 1967 году из СССР эмигрирует дочь Сталина Светлана Аллилуева. Юбилей отмечают не только в социалистическом блоке, появляется все больше новых политических течений, поддерживающих Красный Октябрь, но критикующих Советский Союз. Эти силы в историографии принято называть «новыми левыми». К ним относят и представителей зарождающейся контркультуры, и множество троцкистских и анархистских организаций на Западе. Под влиянием и с участием «новых левых» в 1968 году по всему миру пройдут массовые протесты — так называемая молодежная революция. Крупнейшие протестные акции состоятся во Франции. Идейные лидеры французского 1968-го — движение Ситуационистского интернационала — так описывали советскую систему: «Бюрократический лжесоциализм является самой грандиозной маскировкой старого мира, основанного на иерархии и отчужденном труде».

1977: летаргия Октября в эпоху застоя Исторический бэкграунд Уже сам термин, описывающий это время — период застоя, — резко противопоставлен революции. Романтика обновления мира не вписывалась в летаргическую эпоху. Главными политическими событиями десятилетия стали подавление советскими войсками Пражской весны, ползучая ресталинизация, а также борьба с политическим и художественным инакомыслием. Все это вместе со стагнацией советской экономики и спадом модернизационных мощностей не оставляло следов от былого оттепельного энтузиазма.

Особенности юбилея Власти все больше времени уделяют мифу о войне, Красный Октябрь перестает быть главным праздником для страны, уступая первенство Парадам Победы. В это время формируется идеологическая и институциональная инфраструктура мифа о войне: все более масштабными становятся празднования Дня Победы, сооружаются памятники и мемориальные комплексы, военная тема используется в советских ритуалах.

В это время формируется идеологическая и институциональная инфраструктура мифа о войне: все более масштабными становятся празднования Дня Победы, сооружаются памятники и мемориальные комплексы, военная тема используется в советских ритуалах. Празднование юбилея революции содержательно все больше приобретает ритуально-формальный характер, сотканный из идеологических клише и безжизненных пропагандистских трюизмов. Рефрен популярной песни, звучащей во время юбилейных торжеств — «И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди!» — резко контрастирует с летаргически-пенсионерской советской властью. Красный Октябрь не узнает себя в зеркале геронтократии партноменклатуры. Сами демонстрации и юбилейные даты — по сути, уже народные гулянья, а не ритуальная поддержка партийных лозунгов и решений.

К очередному юбилею революции отчетливо прослеживается тенденция к реабилитации Сталина. В военных мемуарах, которые тщательно идеологически редактировались в брежневскую эпоху, Сталин предстает мудрым руководителем, компетентным военачальником, — большой и сложной личностью, не свободной от недостатков, но обладавшей массой достоинств.

В военных мемуарах, которые тщательно идеологически редактировались в брежневскую эпоху, Сталин предстает мудрым руководителем, компетентным военачальником, — большой и сложной личностью, не свободной от недостатков, но обладавшей массой достоинств. К концу 1970-х в массовом сознании возобладало ощущение упадка, все чаще слышатся голоса о том, что советский проект зашел в тупик. Эпоха модернизационного порыва сменилась эпохой застоя, для которой характерен распад проекта будущего. Стагнация советской экономики и снижение уровня жизни населения способствуют эскалации кризиса.

1987: перестройка: революция продолжается? Исторический бэкграунд После смертей трех генсеков за промежуток в 2,5 года к власти приходит Михаил Горбачев. Длительная эпоха застоя закончилась, Горбачев начинает коренные преобразования в социально-политической сфере. В юбилейный 1987 год в СССР была запущена политики гласности, открывшая собой новую и, как оказалось, финальную стадию в развитии государства — перестройку. Советское общество переживало небывалую демократизацию. Спадал градус цензуры, практически прекратились преследования инакомыслящих, шел активный процесс реабилитации жертв репрессий. Также налаживались отношения с Западом, иллюстрацией чему стало в том числе и то, что с новым 1986 годом советских граждан поздравлял президент США Рональд Рейган.

Особенности юбилея Михаил Горбачев выступает с докладом «Октябрь и перестройка: революция продолжается», посвященным 70-летию революции. Для реформирующегося советского государства юбилей Октября был важным поводом для демонстрации преемственности к революции — один из главных мифов страны, обладающих строго положительными коннотациями. Апелляция к фигуре Ленина, являющейся символом Октября, была важна для противопоставления догматике предыдущих десятилетий. Власть утверждает: перестройка — это законный ребенок Октября, который продолжит великое дело революции, не предаст его, как бастарды вроде эпохи Сталина и застоя.

Для реформирующегося советского государства юбилей Октября был важным поводом для демонстрации преемственности к революции — один из главных мифов страны, обладающих строго положительными коннотациями. Апелляция к фигуре Ленина, являющейся символом Октября, была важна для противопоставления догматике предыдущих десятилетий. Власть утверждает: перестройка — это законный ребенок Октября, который продолжит великое дело революции, не предаст его, как бастарды вроде эпохи Сталина и застоя. Одним из ключевых принципов политики гласности становится отказ от контроля над советской историей, что приводит к тиражированию информации о ее «темных страницах». Массовые репрессии сталинских времен становятся предметом общественной дискуссии, в 1987 году создаются историко-просветительское общество «Мемориал» и комиссия Политбюро ЦК КПСС по реабилитации жертв репрессий.

Массовые репрессии сталинских времен становятся предметом общественной дискуссии, в 1987 году создаются историко-просветительское общество «Мемориал» и комиссия Политбюро ЦК КПСС по реабилитации жертв репрессий. Это неизбежно приводит к осуждению личности Иосифа Сталина. В юбилейном докладе Горбачев так высказывается о нем: «Грубые политические ошибки, произвол, допущенные им и его окружением, за которые наш народ заплатил великую цену и которые имели тяжелые последствия для жизни нашего общества».

В юбилейном докладе Горбачев так высказывается о нем: «Грубые политические ошибки, произвол, допущенные им и его окружением, за которые наш народ заплатил великую цену и которые имели тяжелые последствия для жизни нашего общества». Наряду с Октябрем власть теперь выделяет и Февральскую революцию, которую Горбачев называет «первой победоносной народной революцией». В своем юбилейном докладе он рассказывает, что Февраль был уникальной и упущенной возможностью «мирного перехода власти в руки трудящихся». Усиление позитивной оценки февральских событий связано и с новым буржуазно-либеральным вектором перестройки. Февраль был и революцией, которую необходимо продолжать, но также он не обладал ярко выраженным антибуржуазным духом, как это было в случае Октября. Власть ненавязчиво подводит население к мысли о том, что не все «буржуазное» плохо.

1997: Октябрь как национальная катастрофа Исторический бэкграунд События августа 1991 года привели к тому, что КПСС потеряла власть и была запрещена. 7 ноября официальных мероприятий по случаю годовщины революции не проводилось. В декабре государство СССР прекратило свое существование. Девяностые годы стали для России эпохой беспрецедентной свободы слова. В стране появились партийная борьба и независимые СМИ, которые могли открыто критиковать власть и государственный курс.

С 1992 года в России 8 ноября стало рабочим днем. Тем не менее годовщину Октября продолжали праздновать. Хотя развитие нового российского государства уже шло по пути капитализма и рыночных реформ, значительная часть населения ностальгировала по советскому прошлому. А экономические кризисы девяностых лишь увеличивали число противников нового капиталистического пути страны, делая все более реальным приход к власти коммунистов. Важнейшими для этого политического периода стали президентские выборы 1996 года, в которых Борис Ельцин обошел лидера КПРФ Геннадия Зюганова во втором туре голосования.

Особенности юбилея Демонизация Октября новой властью. Теперь Октябрь считается национальной катастрофой, эпохальной исторической ошибкой, которая свернула Россию с правильного пути. Революция сломала процесс либеральной демократизации в стране, стала чудовищным насилием, погрузившим страну в мрак и хаос. Примечательно, что, согласно данным социологическим опросов, почти половина населения России в 1999 году придерживалась диаметрально противоположной точки зрения — что Октябрь дал толчок развитию страны.

Теперь Октябрь считается национальной катастрофой, эпохальной исторической ошибкой, которая свернула Россию с правильного пути. Революция сломала процесс либеральной демократизации в стране, стала чудовищным насилием, погрузившим страну в мрак и хаос. Примечательно, что, согласно данным социологическим опросов, почти половина населения России в 1999 году придерживалась диаметрально противоположной точки зрения — что Октябрь дал толчок развитию страны. Идеализация дореволюционной эпохи, появление мифа о «России, которую мы потеряли». Миф получил концептуальное воплощение в одноименном фильме Станислава Говорухина. Революционеру-разрушителю Ленину противопоставлялась фигура реформатора Петра Столыпина — твердого политика, способного противостоять беспорядкам. Представление о Российской империи как отсталой аграрной стране объявлялось мифом советской пропаганды. Сам автор-режиссер в фильме задается вопросом: «Как так случилось, почему Господь отнял у людей разум, как можно было разграбить и уничтожить такую богатую страну?»

Миф получил концептуальное воплощение в одноименном фильме Станислава Говорухина. Революционеру-разрушителю Ленину противопоставлялась фигура реформатора Петра Столыпина — твердого политика, способного противостоять беспорядкам. Представление о Российской империи как отсталой аграрной стране объявлялось мифом советской пропаганды. Сам автор-режиссер в фильме задается вопросом: «Как так случилось, почему Господь отнял у людей разум, как можно было разграбить и уничтожить такую богатую страну?» Вслед за демонизацией Октября идет его постепенное вытеснение из исторического сознания. С 1995 года 7 Ноября празднуется в том числе и как День воинской славы — в честь проведения военного парада на Красной площади в 1941 году. А сама Великая Отечественная война становится главным историческим мифом.

С 1995 года 7 Ноября празднуется в том числе и как День воинской славы — в честь проведения военного парада на Красной площади в 1941 году. А сама Великая Отечественная война становится главным историческим мифом. 80-й юбилей революции — первый не праздновавшийся официально в России. Тем не менее сама дата не перестала быть праздничной. После победы на выборах в 1996 году Ельцин переименовывает праздник Октябрьской революции в День примирения и согласия.

2007: великодержавная стабильность Исторический бэкграунд После бурных девяностых годов в стране наступает эпоха «стабильности», связанная прежде всего с именем нового президента — Владимира Путина, преемника Бориса Ельцина. Благодаря высокой цене на нефть население страны постепенно справлялось с последствиями экономических коллапсов девяностых годов.

Вместе с этим экономическая стабильность превратилась в почву для монополизации политической власти. В начале нулевых происходят закрытие независимых федеральных телеканалов, усиление цензуры и скандальный арест Михаила Ходорковского, спонсировавшего оппозиционеров. Из-под декораций демократического режима все яснее проглядывается новая великодержавная идеология власти: главными ценностями становятся политическая стабильность и консолидация общества вокруг президента.

Особенности юбилея

Начиная с 2005 года 7 ноября перестает быть выходным днем. Вместо Дня согласия и примирения обществу предложили новый праздник — День народного единства, 4 ноября. Содержательно праздник отсылает к событиям начала XVII века, предшествовавшим воцарению династии Романовых: исторический круг закольцевался. По данным опросов общественного мнения, большинство россиян (63%) отрицательно отнеслись к отмене празднования 7 Ноября.

Вместо Дня согласия и примирения обществу предложили новый праздник — День народного единства, 4 ноября. Содержательно праздник отсылает к событиям начала XVII века, предшествовавшим воцарению династии Романовых: исторический круг закольцевался. По данным опросов общественного мнения, большинство россиян (63%) отрицательно отнеслись к отмене празднования 7 Ноября. День народного единства становится прежде всего праздником националистических сил, которые проводят в этот день «Русские марши». Для многих россиян смысл праздника так и остался не разгадан. В 2009 году больше половины населения не смогли сказать, какой праздник страна отмечает 4 ноября.

Для многих россиян смысл праздника так и остался не разгадан. В 2009 году больше половины населения не смогли сказать, какой праздник страна отмечает 4 ноября. Демонизация Октября продолжается, однако вместе с этим трагедией объявляется распад Советского Союза. В 2005 году Владимир Путин назвал крушение СССР «крупнейшей геополитической катастрофой века». Главная ценность режима — стабильность и нерушимость государства, революция — это худшее, что может случиться.

В 2005 году Владимир Путин назвал крушение СССР «крупнейшей геополитической катастрофой века». Главная ценность режима — стабильность и нерушимость государства, революция — это худшее, что может случиться. В год 90-й годовщины Октября происходит начало масштабной конфронтации России с Западом. Так называемая мюнхенская речь Владимира Путина, по мнению многих аналитиков, стала отправной точкой новой холодной войны.

Так называемая мюнхенская речь Владимира Путина, по мнению многих аналитиков, стала отправной точкой новой холодной войны. С подачи власти происходит усиление роли церкви в жизни общества. Идет активное строительство и восстановление храмов, появляются пилотные проекты внедрения в школьную программу курса «Основ православной культуры». Октябрьская революция в этом контексте предстает как однозначно негативное событие.

2017: тихий юбилей Исторический бэкграунд Итогом двух президентских сроков Владимира Путина стала полная зачистка политического поля в стране. Все системные политические силы потеряли независимость, а новый президент — ставленник Путина Дмитрий Медведев, увеличивший срок полномочий следующего президента с четырех до шести лет.

В конце 2011 года, за несколько месяцев до конца президентского срока Медведева, в России началось массовое протестное движение, которое продолжилось и после инаугурации Путина на третий президентский срок. На улицы городов выходили сотни тысяч человек с антиправительственными и антипутинскими лозунгами. В итоге властям удалось практически бескровно подавить протестные выступления, после чего было принято множество запретительных мер и законов. Отношения между Россией и Западом вступили в одну из наиболее тяжелых фаз из-за присоединения к России Крыма. Санкции западных стран, падение курса рубля привели страну к глубокому экономическому кризису.