В Краснодаре бесплатно покажут запись cпектакля «Мы, герои» о хрупкости человеческой жизни

В Краснодарском театре драмы пройдет видеопоказ и обсуждение с критиком постановки «Мы, герои» (16+)

Спектакль «Мы, герои» поставил режиссер Олег Рыбкин по пьесе известного французского драматурга Жан-Люка Лагарса. Это высказывание о хрупкости человеческой жизни в трагические моменты истории.

Краснодарский театр драмы анонсировал на 6 февраля видеопоказ спектакля «Мы, герои» в исполнении артистов Красноярского драматического театра имени Пушкина. Мероприятие состоится в рамках проекта «ТелеТеатр».

События происходят в Европе 1939 года. Герои постановки — театральная труппа артистов-неудачников, скитальцев и изгоев.

После просмотра зрители обсудят спектакль с театральным критиком Верой Сердечной.

Показ состоится 6 февраля в 19:00 на улице Красноармейская, 110. Вход бесплатный по регистрации.

Красноярский драматический театр имени Пушкина — один из старейших и самых значительных театров Сибири. Ведет свою историю с 1873 года. Сегодня это ведущая культурная площадка города, объединяющая классические традиции и современные театральные поиски.

