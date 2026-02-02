В Краснодаре бесплатно покажут запись cпектакля «Мы, герои» о хрупкости человеческой жизни

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из видеозаписи спектакля «Мы, герои» © Скриншот видео из группы «Красноярский Театр Пушкина» во ВКонтакте
    Кадр из видеозаписи спектакля «Мы, герои» © Скриншот видео из группы «Красноярский Театр Пушкина» во ВКонтакте

В Краснодарском театре драмы пройдет видеопоказ и обсуждение с критиком постановки «Мы, герои» (16+)

Краснодарский театр драмы анонсировал на 6 февраля видеопоказ спектакля «Мы, герои» в исполнении артистов Красноярского драматического театра имени Пушкина. Мероприятие состоится в рамках проекта «ТелеТеатр».

Спектакль «Мы, герои» поставил режиссер Олег Рыбкин по пьесе известного французского драматурга Жан-Люка Лагарса. Это высказывание о хрупкости человеческой жизни в трагические моменты истории.

Читайте также:

События происходят в Европе 1939 года. Герои постановки — театральная труппа артистов-неудачников, скитальцев и изгоев.

После просмотра зрители обсудят спектакль с театральным критиком Верой Сердечной.

Показ состоится 6 февраля в 19:00 на улице Красноармейская, 110. Вход бесплатный по регистрации

Красноярский драматический театр имени Пушкина — один из старейших и самых значительных театров Сибири. Ведет свою историю с 1873 года. Сегодня это ведущая культурная площадка города, объединяющая классические традиции и современные театральные поиски.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 7 и 8 февраля состоится премьера спектакля «Леди Макбет Мценского уезда».

Афиша Кино Краснодар Театры

Новости

В Краснодаре бесплатно покажут запись cпектакля «Мы, герои» о хрупкости человеческой жизни
В школах Карачаево-Черкесии учеников заставили рекламировать концерт вымышленного героя СВО и исполнителя блатной музыки
Минприроды Кубани потребовало с владельцев танкеров «Волгонефть» еще 34,3 млрд рублей
В Краснодарском крае единовременная выплата контрактникам выросла до 3,4 млн рублей
В России увеличилось число заболеваний депрессией и тревожными и стрессовыми расстройствами
В Краснодарском крае первая рабочая неделя февраля начнется с морозов, осадков и гололеда

Лента новостей

Реклама на сайте