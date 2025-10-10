Кадыров предложил разыграть айфон среди тех, кто проголосует за «Грозный-Сити» на новой 500-рублевой купюре

Глава Чечни и блогеры борются за изображение памятников СКФО на новый 500-рублей банкноте

Предыстория: 1 октября на сайте Банка России началось онлайн-голосование за новый дизайн 500-рублевой купюры. Для лицевой стороны банкноты нужно выбрать одну из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной — один из объектов Северного Кавказа. Голосование продлится до 14 октября.

10 октября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил в своем телеграм-канале разыграть 10 моделей iPhone 17 среди тех, кто проголосует на изображение комплекса небоскребов «Грозный-Сити» на обратной стороне 500-рублевой купюры.



Для участия в конкурсе он предлагает сделать подтверждающие выбор скриншоты и опубликовать их в своих соцсетях.

Тем временем блогер Владислав Поздняков* активно призывает подписчиков в своем телеграм-канале голосовать за гору Эльбрус. Он выступает против того, чтобы изображение «Грозный-Сити» появилось на новой купюре.



«К сожалению, меня решили ослушаться и ряд каналов начали публиковать призывы голосовать за «Грозный-сити» на купюре в 500 рублей. Мною принято решение о нанесении превентивного удара. Заходим все на сайт ЦБ, выбираем «оборотная сторона», находим гору Эльбрус и массово голосуем за нее», — написал он.

© Скриншот из телеграм-канала «Поздняков 3.0»

Отметим, что «Русская община» назвала «идеологической диверсией» идею изобразить «Грозный-Сити» или гору Эльбрус на новой 500-рублевой купюре.



Сейчас гора Эльбрус находится на первом месте по результатам голосования. На момент публикации ее поддержали более 778 тыс. человек. А второе место занимает «Грозный-Сити», набрав около 733 тыс. голосов.

Как писали Юга.ру, глава агентства по национальностям заявил, что сейчас «не время» переименовывать бывшие казачьи станицы в Чечне.