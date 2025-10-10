Кадыров предложил разыграть айфон среди тех, кто проголосует за «Грозный-Сити» на новой 500-рублевой купюре

Чечня, Вся Россия

Распечатать

  • © Антон Подгайко, ЮГА.ру
    © Антон Подгайко, ЮГА.ру

Глава Чечни и блогеры борются за изображение памятников СКФО на новый 500-рублей банкноте

Предыстория: 1 октября на сайте Банка России началось онлайн-голосование за новый дизайн 500-рублевой купюры. Для лицевой стороны банкноты нужно выбрать одну из достопримечательностей Пятигорска, а для оборотной — один из объектов Северного Кавказа. Голосование продлится до 14 октября.

10 октября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил в своем телеграм-канале разыграть 10 моделей iPhone 17 среди тех, кто проголосует на изображение комплекса небоскребов «Грозный-Сити» на обратной стороне 500-рублевой купюры. 

Для участия в конкурсе он предлагает сделать подтверждающие выбор скриншоты и опубликовать их в своих соцсетях.

Читайте также:

Тем временем блогер Владислав Поздняков* активно призывает подписчиков в своем телеграм-канале голосовать за гору Эльбрус. Он выступает против того, чтобы изображение «Грозный-Сити» появилось на новой купюре.

«К сожалению, меня решили ослушаться и ряд каналов начали публиковать призывы голосовать за «Грозный-сити» на купюре в 500 рублей. Мною принято решение о нанесении превентивного удара. Заходим все на сайт ЦБ, выбираем «оборотная сторона», находим гору Эльбрус и массово голосуем за нее», — написал он.

  • © Скриншот из телеграм-канала «Поздняков 3.0»
    © Скриншот из телеграм-канала «Поздняков 3.0»

Отметим, что «Русская община» назвала «идеологической диверсией» идею изобразить «Грозный-Сити» или гору Эльбрус на новой 500-рублевой купюре.

Сейчас гора Эльбрус находится на первом месте по результатам голосования. На момент публикации ее поддержали более 778 тыс. человек. А второе место занимает «Грозный-Сити», набрав около 733 тыс. голосов.

Как писали Юга.ру, глава агентства по национальностям заявил, что сейчас «не время» переименовывать бывшие казачьи станицы в Чечне.

* Владислав Поздняков — блогер и основатель движения «Мужское государство», а также создатель телеграм-каналов «Поздняков 3.0» и «Бутылка». 18 октября 2021 года Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.

Банк России Банки Грозный Деньги Рамзан Кадыров Финансы Экономика

Новости

Леннон, Лермонтов, Михалков, Балабанов. В Краснодаре стартовал фестиваль биографического кино
Жители Краснодара оставили у стены Цоя цветы и игрушки. С чем это связано?
Кадыров предложил разыграть айфон среди тех, кто проголосует за «Грозный-Сити» на новой 500-рублевой купюре
Снег в горах, сильный дождь и ветер. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае в выходные?
«Город погружен во тьму». Жители Горячего Ключа жалуются на отсутствие освещения на улицах и бездействие служб
Прокуратура подтвердила незаконный выброс нечистот в реку Кубань в Краснодаре

Лента новостей

Реклама на сайте