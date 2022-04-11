Где в Краснодаре построят следующую очередь набережной? Взгляд с высоты на пока что дикий берег ЮМР и Кожзавода
Юга.ру совершили аэрофотополет над рекой Кубанью от Тургеневского моста до Юбилейного микрорайона. Мы посмотрели, где именно мэрия Краснодара планирует в течение четырех ближайших лет построить 3,8 км новой набережной, — и готовы показать вам.
Мы проследили всю хронологию планов и проектов обустройства набережной, а также детально разобрались не только в проектах и их содержании (там много интересного!), но и в том, как обстоят дела сейчас там, где есть берег, но пока еще нет набережной. Вас ждет увлекательное видео, множество фотографий с высоты птичьего полета и фрагменты кадастровых карт и презентаций визуала будущего благоустройства.
Предыстория
На момент написания этого текста самый свежий фрагмент благоустроенной набережной в черте Краснодара — 700-метровый отрезок на юго-восточном берегу ЮМР. Его официально открыли 9 января 2019 года и назвали «Аллеей в честь 80‑летия образования Краснодарского края».
Еще через несколько месяцев мэрия обнародовала объемистую «Концепцию развития единой набережной реки Кубань в г. Краснодаре». Из этого весьма любопытного документа следует, в частности, что муниципалитет всерьез рассматривает планы одеть в гранит берега Гидростроя (см. «участок V» на следующем слайде).
Но мы сейчас поведем речь не о Гидрострое, а о Юбилейном и частном секторе в районе бывшего Кожзавода — участках I, II и III, если говорить языком упомянутого слайда.
Проект берегоукрепления этих мест разработали еще в 2013 году, его одобрила госэкспертиза в 2018-м, и сейчас на кадастровой карте города под берегоукрепительные работы сформирован единый участок — № 362 площадью 40 тыс. 87 кв. метров. К нему примыкает несколько участков, зарезервированных под «гидротехнические работы», — в общем, все необходимые для набережной земли уже переведены в городскую собственность.
Когда ни с какими частными домовладельцами судиться за прибрежную полосу уже не нужно, можно браться за детальный проект. И такой проект уже разработан — единая набережная от парка 30-летия Победы (в народе — Затона) до Рождественского парка (за храмом в ЮМР).
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Общая протяженность берегоукрепления на этой карте составляет более 3,8 км, а площадь территории, которую нужно облагородить, — 33 гектара. Строительство планируют разделить на 13 отрезков длиной от 170 до 430 метров. Предполагается, что на все работы потребуется четыре года. Общую стоимость проекта в 2019 году оценили в 6 млрд рублей.
Два года эту сумму найти не могли — в городском и краевом бюджетах таких денег не было, а федеральный центр не давал. Но в июле 2021-го тогдашний мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал журналистам, что средства на весь период строительно-монтажных работ по берегоукреплению появились.
«Идет последняя стадия согласования проектной конкурсной документации. Думаю, в течение максимум месяца вы увидите на портале закупок этот лот по подбору подрядной организации, которая начнет реализацию данного проекта», — заявил чиновник на своем традиционном брифинге для кубанской прессы.
Видимых работ, впрочем, на этом участке сейчас не ведется. Что ж, зато у нас хотя бы есть возможность напоследок взглянуть на плюс-минус первозданные красоты этого берега.
С чего собираются начать?
Первым этапом проекта заявлено облагораживание второй очереди «Аллеи в честь 80-летия образования Краснодарского края». Это полоса примерно в 100 метров шириной от Платанового бульвара до дома № 51 на Рождественской набережной.
Проект новой набережной в ЮМР:
Согласно проекту, классическому прикубанскому пейзажу (поляне с тенистыми овражками) предстоит перевоплотиться в полноценного конкурента парку «Краснодар» — вычурного и полного открытий чудных: подсолнухового лабиринта, солнечных часов, бронзового макета Краснодарского края и еще не менее трех арт-объектов. Озеленение территории будет имитировать Черноморское побережье — от таманских ковылей в западной части отрезка до адлерских пихт в восточной. Над всем этим великолепием будет выситься архитектурная доминанта — петлеобразная пешеходная галерея, которая наверняка вызовет некоторое дежавю у тех, кто бывал в столичном «Зарядье».
Узкие места
На следующем этапе проекта так разгуляться уже не получится: начиная от дома на Рождественской набережной, 51 до Тургеневского моста в распоряжении города есть (за редкими исключениями) лишь узкая полоса берега, в которой едва удастся втиснуть необходимый минимум — пешеходную дорожку, велосипедную, а также ряд деревьев.
Давайте посмотрим, как этот отрезок выглядит в проекте.
Создается впечатление, что за гипермаркетом «О'Кей» можно было бы изъять под набережную побольше земли, чтобы сделать прогулочную площадку в духе чудо-аллеи в ЮМР. Согласно кадастровой карте, эту полосу занимают несколько участков земель общего пользования, один из которых зарезервирован под строительство кафе.
Как бы то ни было, кое-где расширения узкой набережной полосы все же запланированы. Притом весьма интересным методом.
Перед этой группой домов (Минская, 122, литеры с 12 по 15) планируется построить «понтон с функцией бассейна». На таких понтонах проектировщики предлагают размещать не только купальни, но и кафе, чтобы «в узких частях набережной тоже была какая-то функция, чтобы люди тоже ими пользовались».
От частных домов на отрезке между многоэтажками на Минской и ЖК «Европейский» к воде уже сейчас обустроено несколько спусков (которые, впрочем, выглядят, как чья-то личная инициатива). Согласно проекту, все их снесут. Здесь останется ровная узкая полоса набережной.
ЖК «Европейский» (желтые многоэтажки) оформил свой участок набережной сам. Сейчас это огороженная территория, куда не попасть без магнитного ключа или приглашения кого-то из жильцов. Видимо, вскоре забор предстоит подвинуть поближе к домам, чтобы открыть доступ к набережной всем желающим.
Перед многоэтажками в левой нижней части этого снимка должен в перспективе появиться еще один понтон/бассейн/кафе. А на пустыре между многоэтажками и заправкой будут соседствовать храм и скейт-площадка. Интересно, конечно, как аудитория этих двух объектов уживется друг с другом.
Ну а дальше начинается уже давно обустроенная Рождественская набережная.
Проект, о котором мы рассказываем в этом тексте, включает в себя еще и третий этап — благоустройство «подковы» в месте крутого поворота Кубани. (Там, к слову, еще раз запланировано соседство церкви и скейт-парка.)
Но этот участок настолько полон интересных мест, что заслуживает отдельного репортажа — мы обязательно его сделаем, как только увидим, что хоть какие-то работы начались на участках I и II. А пока что предлагаем вам еще раз пролететь над всем, о чем мы только что прочитали, — теперь в обратном направлении.
К слову, у нас тут много видео, снятых с квадрокоптера. Вот, например, полет над местами, где обещают построить транспортную артерию из центра в аэропорт через Знаменский.
Вот места предполагаемого строительства третьего въезда в ЮМР, аэрофотоподсчеты количества колец на Гидрострое и Карасунов в Пашковке.
Вот бывшее Женское училище на Красной, обветшалое здание цирка, разрушенные «скобяные ряды», старая мельница купца Киркора Киор-Оглы.