Где в Краснодаре построят следующую очередь набережной? Взгляд с высоты на пока что дикий берег ЮМР и Кожзавода

Юга.ру совершили аэрофотополет над рекой Кубанью от Тургеневского моста до Юбилейного микрорайона. Мы посмотрели, где именно мэрия Краснодара планирует в течение четырех ближайших лет построить 3,8 км новой набережной, — и готовы показать вам. Мы проследили всю хронологию планов и проектов обустройства набережной, а также детально разобрались не только в проектах и их содержании (там много интересного!), но и в том, как обстоят дела сейчас там, где есть берег, но пока еще нет набережной. Вас ждет увлекательное видео, множество фотографий с высоты птичьего полета и фрагменты кадастровых карт и презентаций визуала будущего благоустройства.

Предыстория На момент написания этого текста самый свежий фрагмент благоустроенной набережной в черте Краснодара — 700-метровый отрезок на юго-восточном берегу ЮМР. Его официально открыли 9 января 2019 года и назвали «Аллеей в честь 80‑летия образования Краснодарского края». Еще через несколько месяцев мэрия обнародовала объемистую «Концепцию развития единой набережной реки Кубань в г. Краснодаре». Из этого весьма любопытного документа следует, в частности, что муниципалитет всерьез рассматривает планы одеть в гранит берега Гидростроя (см. «участок V» на следующем слайде).

План строительства единой набережной в Краснодаре © Скриншот презентации концепции развития набережной, пресс-служба администрации Краснодара

Но мы сейчас поведем речь не о Гидрострое, а о Юбилейном и частном секторе в районе бывшего Кожзавода — участках I, II и III, если говорить языком упомянутого слайда. Проект берегоукрепления этих мест разработали еще в 2013 году, его одобрила госэкспертиза в 2018-м, и сейчас на кадастровой карте города под берегоукрепительные работы сформирован единый участок — № 362 площадью 40 тыс. 87 кв. метров. К нему примыкает несколько участков, зарезервированных под «гидротехнические работы», — в общем, все необходимые для набережной земли уже переведены в городскую собственность.

© Скриншот с сайта egrp365.org/

© Скриншот с сайта egrp365.org/

© Скриншот с сайта egrp365.org/

© Скриншот с сайта egrp365.org/

© Скриншот с сайта egrp365.org/

Когда ни с какими частными домовладельцами судиться за прибрежную полосу уже не нужно, можно браться за детальный проект. И такой проект уже разработан — единая набережная от парка 30-летия Победы (в народе — Затона) до Рождественского парка (за храмом в ЮМР).

Детальный проект набережной от Тургеневского моста до Рождественского парка © Скриншот презентации концепции развития набережной, пресс-служба администрации Краснодара

Здесь выделены уже построенные участки набережной © Скриншот презентации концепции развития набережной, пресс-служба администрации Краснодара

Общая протяженность берегоукрепления на этой карте составляет более 3,8 км, а площадь территории, которую нужно облагородить, — 33 гектара. Строительство планируют разделить на 13 отрезков длиной от 170 до 430 метров. Предполагается, что на все работы потребуется четыре года. Общую стоимость проекта в 2019 году оценили в 6 млрд рублей. Два года эту сумму найти не могли — в городском и краевом бюджетах таких денег не было, а федеральный центр не давал. Но в июле 2021-го тогдашний мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал журналистам, что средства на весь период строительно-монтажных работ по берегоукреплению появились. «Идет последняя стадия согласования проектной конкурсной документации. Думаю, в течение максимум месяца вы увидите на портале закупок этот лот по подбору подрядной организации, которая начнет реализацию данного проекта», — заявил чиновник на своем традиционном брифинге для кубанской прессы. Видимых работ, впрочем, на этом участке сейчас не ведется. Что ж, зато у нас хотя бы есть возможность напоследок взглянуть на плюс-минус первозданные красоты этого берега.

С чего собираются начать? Первым этапом проекта заявлено облагораживание второй очереди «Аллеи в честь 80-летия образования Краснодарского края». Это полоса примерно в 100 метров шириной от Платанового бульвара до дома № 51 на Рождественской набережной.

Здесь появится вторая очередь Аллеи 80-летия основания Краснодарского края © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Вид на первую очередь Аллеи 80-летия основания Краснодарского края и место предполагаемого строительства второй очереди © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Юбилейный микрорайон © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Проект новой набережной в ЮМР: Лабиринт подсолнухов, пешеходный мост, бассейны

Согласно проекту, классическому прикубанскому пейзажу (поляне с тенистыми овражками) предстоит перевоплотиться в полноценного конкурента парку «Краснодар» — вычурного и полного открытий чудных: подсолнухового лабиринта, солнечных часов, бронзового макета Краснодарского края и еще не менее трех арт-объектов. Озеленение территории будет имитировать Черноморское побережье — от таманских ковылей в западной части отрезка до адлерских пихт в восточной. Над всем этим великолепием будет выситься архитектурная доминанта — петлеобразная пешеходная галерея, которая наверняка вызовет некоторое дежавю у тех, кто бывал в столичном «Зарядье».

© Скриншот презентации концепции развития набережной, пресс-служба администрации Краснодара

© Скриншот презентации концепции развития набережной, пресс-служба администрации Краснодара

© Скриншот презентации концепции развития набережной, пресс-служба администрации Краснодара

© Скриншот презентации концепции развития набережной, пресс-служба администрации Краснодара

© Скриншот презентации концепции развития набережной, пресс-служба администрации Краснодара

Узкие места На следующем этапе проекта так разгуляться уже не получится: начиная от дома на Рождественской набережной, 51 до Тургеневского моста в распоряжении города есть (за редкими исключениями) лишь узкая полоса берега, в которой едва удастся втиснуть необходимый минимум — пешеходную дорожку, велосипедную, а также ряд деревьев.

Берег Кубани между ЮМР и Тургеневским мостом © Фото Антона Быкова, Yuga.ru

Берег Кубани в районе улицы Кубанка © Фото Антона Быкова, Yuga.ru

Давайте посмотрим, как этот отрезок выглядит в проекте.

Схема проектируемой набережной на отрезке от Рождественской набережной до гипермаркета «О'Кей» © Скриншот презентации концепции развития набережной, пресс-служба администрации Краснодара

Создается впечатление, что за гипермаркетом «О'Кей» можно было бы изъять под набережную побольше земли, чтобы сделать прогулочную площадку в духе чудо-аллеи в ЮМР. Согласно кадастровой карте, эту полосу занимают несколько участков земель общего пользования, один из которых зарезервирован под строительство кафе.

Берег Кубани за гипермаркетом «О'Кей» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Как бы то ни было, кое-где расширения узкой набережной полосы все же запланированы. Притом весьма интересным методом.

Схема проектируемой набережной на отрезке от гипермаркета «О'Кей» до Тургеневского моста © Скриншот презентации концепции развития набережной, пресс-служба администрации Краснодара

Перед этой группой домов (Минская, 122, литеры с 12 по 15) планируется построить «понтон с функцией бассейна». На таких понтонах проектировщики предлагают размещать не только купальни, но и кафе, чтобы «в узких частях набережной тоже была какая-то функция, чтобы люди тоже ими пользовались».

Жилой комплекс на улице Минской, 122 © Фото Антона Быкова, Юга.ру

От частных домов на отрезке между многоэтажками на Минской и ЖК «Европейский» к воде уже сейчас обустроено несколько спусков (которые, впрочем, выглядят, как чья-то личная инициатива). Согласно проекту, все их снесут. Здесь останется ровная узкая полоса набережной.

Берег Кубани в окрестностях улицы Кожевенной © Фото Антона Быкова, Юга.ру

ЖК «Европейский» (желтые многоэтажки) оформил свой участок набережной сам. Сейчас это огороженная территория, куда не попасть без магнитного ключа или приглашения кого-то из жильцов. Видимо, вскоре забор предстоит подвинуть поближе к домам, чтобы открыть доступ к набережной всем желающим.

Тургеневский мост в Краснодаре © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Перед многоэтажками в левой нижней части этого снимка должен в перспективе появиться еще один понтон/бассейн/кафе. А на пустыре между многоэтажками и заправкой будут соседствовать храм и скейт-площадка. Интересно, конечно, как аудитория этих двух объектов уживется друг с другом. Ну а дальше начинается уже давно обустроенная Рождественская набережная.

Рождественская набережная в Краснодаре © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Рождественская набережная в Краснодаре © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Проект, о котором мы рассказываем в этом тексте, включает в себя еще и третий этап — благоустройство «подковы» в месте крутого поворота Кубани. (Там, к слову, еще раз запланировано соседство церкви и скейт-парка.)

Проект набережной Кубани © Скриншот презентации концепции развития набережной, пресс-служба администрации Краснодара