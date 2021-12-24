Где хотят построить транспортную артерию из центра Краснодара в Лорис, Знаменский и аэропорт? Смотрим с высоты птичьего полета

Юга.ру полетали над улицей Тихорецкой в Краснодаре — ее то ли через два, то ли через три года планируют превратить в четырехполосную автомагистраль, которая свяжет центр города с восточными пригородами, трассой М4 и пассажирским аэропортом.

В декабре 2018 года мэрия Краснодара озвучила план грандиозного строительства: рассчитанный на шесть лет проект получил название «Транспортный коридор Володарского — Тихорецкая — М4».

© Фото пресс-службы администрации Краснодара

На работы по проектированию выделили 160 млн рублей, и в июле 2020 года губернатор Кондратьев опубликовал в своем телеграм-канале видеопрезентацию, которая позволила более-менее подробно рассмотреть, что именно и где собираются прокладывать. В начале презентации сообщается, что проект будет стоить 22,6 млрд рублей, протяженность транспортного коридора составит 36,8 км, а строительство займет три года.

Несложно подсчитать, что представленный на видео проект подразумевает восемь многоуровневых авторазвязок и семь переездов через железнодорожные пути. Юга.ру решили произвести аэрофотосъемку улицы Тихорецкой, чтобы посмотреть, как движется строительство. Результат, с одной стороны, удивил, а с другой — не особенно: ни малейших следов дорожного строительства мы не заметили. Что ж, давайте хотя бы посмотрим, что сейчас находится на месте запланированных четырех полос для автомобильного движения.

Улица Тихорецкая, стадион «Кубань», элеватор и телевышка © Фото Антона Быкова

На фотографии выше — первый участок строительства. Первая из запланированных многоуровневых развязок расположится за элеватором: она соединит троллейбусное разворотное кольцо (на фото его видно сразу над элеватором) с началом улицы Тихорецкой (пересекает кадр по диагонали правее железнодорожной ветки). Рядом запланирована и вторая развязка — Тихорецкая/Шевченко (на фото слева от элеватора улица Шевченко перпендикулярно упирается в Новороссийскую).

Улица Тихорецкая в районе прохождения под Северным мостом © Фото Антона Быкова

Улица Тихорецкая © Фото Антона Быкова

Улица Тихорецкая © Фото Антона Быкова

На подходе к Северному мосту проектировщикам придется решать непростую задачу — как втиснуть четыре запланированных полосы между теплотрассой и сплошной стеной, которая образована заборами предприятий и фасадами городской больницы № 2.

Краснодарский МЖК, 2021 год © Фото Антона Быкова

Краснодарский МЖК, 2021 год © Фото Антона Быкова

Пользуясь случаем, мы взглянули с высоты на территорию Краснодарского масложиркомбината. По нашим впечатлениям, предприятие явно знавало куда более хорошие времена.

Улица Тихорецкая, пересечение с Восточно-Кругликовской © Фото Антона Быкова

В этот кадр улица Тихорецкая поместилась почти полностью © Фото Антона Быкова

Вторая развязка, по замыслу авторов проекта, должна появиться на месте кольцевого движения на Восточно-Кругликовской. Здесь автомобильные потоки планируют разделить на два уровня. Верхний из этих уровней займет новая магистраль.

Улица Тихорецкая © Фото Антона Быкова

Улица Тихорецкая, пересечение с 3-м Тихорецким проездом © Фото Антона Быкова

Участок Тихорецкой на отрезке от Восточно-Кругликовской до 4-го Тихорецкого проезда с некоторой натяжкой можно считать четырехполосным уже сейчас. Другое дело, что в губернаторской видеопрезентации этот участок изображен окруженным удобными (не как сейчас) тротуарами со множеством зеленых насаждений. А если вас заинтересовало, что это за многочисленные кучи земли справа от железнодорожной ветки, знайте — сюда вывозят лишний грунт со строительства новой очереди парка «Краснодар».

Улица Тихорецкая, пересечение с 4-м Тихорецким проездом © Фото Антона Быкова

Железнодорожная станция 666-й км © Фото Антона Быкова

Железнодорожная станция 666-й км © Фото Антона Быкова

Железнодорожная станция 666-й км © Фото Антона Быкова

Улица Тихорецкая, логистический центр Wildberries © Фото Антона Быкова

За поворотом к 4-му Тихорецкому проезду начинается самая дремучая часть улицы Тихорецкой — с разбитой грунтовой колеей. После строительства логистического центра Wildberries часть этой дороги замостили до относительно приличного уровня. Но всё равно туда сейчас лучше не соваться на свежевымытой машине или в парадной обуви. По всей видимости, под окончательный снос в ходе строительства пойдет полузаброшенный частный домик, который можно увидеть между девятиэтажной гостиницей и железнодорожной платформой с интригующим названием 666-й км. Сейчас из-за этого домика дорога вынуждена делать двойной изгиб. На проекте же в этом месте магистраль идеально пряма.