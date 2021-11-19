Летаем над Гидростроем и считаем, сколько в нем колец

Мы полетали над одним из наиболее быстро растущих микрорайонов Краснодара — Гидростроем, чтобы посмотреть, где там планируют прокладывать новые автомагистрали и трамвайные пути. А заодно попробовали подсчитать, сколько же сейчас у ГМР колец, и, кажется, нашли новое, ранее не учтенное. Едва ли не первым решением нового мэра Краснодара Андрея Алексеенко стал запрет на жилое строительство в микрорайоне Гидростроителей. «Никто ни одного квадратного метра жилья здесь больше не построит, пока не будет понимания, как обеспечить жителей школами, детскими садами, поликлиниками и транспортом», провозгласил Алексеенко на первой муниципальной планерке, которую он провел в качестве градоначальника. В марте 2019-го в ежегодном отчете мэрии ГМР был назван вторым по численности микрорайоном Краснодара, уступив лишь Юбилейному (81 тысяча жителей против 100) и слегка обогнав Комсомольский (78 тыс.). Но если в границах ЮМР и КМР участки для многоэтажной застройки уже практически исчерпаны, то на Гидрострое свободной земли еще целые поля. Чиновники прогнозируют, что к 2024 году тут будет жить уже 114 тысяч человек. И решили поскорее заняться инфраструктурными проектами, пока пространство позволяет. В частности, в пределах микрорайона решили построить много новых автодорог, включая «Южный скоростной периметр», который соединит трассу на Усть-Лабинск с улицей Воронежской. Также не будем забывать, что в 2019 году мэрия представила подробный проект трамвайной ветки, которая ответвится от ныне существующих путей в районе ТЭЦ, а заканчиваться будет аж на Бородинской.

© Фото пресс-службы администрации Краснодара

Осмыслив всю эту информацию, Юга.ру при содействии компании Mastersky устроили Гидрострою аэрофотосессию. И по итогам съемок уже вторую неделю подряд у нас появились поводы внести в «Википедию» кое-какие правки! Впрочем, обо всём расскажем по порядку, а для начала предлагаем вам посмотреть наше видео.

Микрорайон Гидростроителей начали строить в 1970 году в качестве рабочего поселка для строителей дамбы Краснодарского водохранилища. С тех пор, словно некое дерево, Гидрострой потихоньку прирастает кольцами.

Первое, «малое» кольцо Гидростроя © Фото Кирилла Панькова

На снимке выше можно увидеть почти весь «старый Гидрострой». Белая девятиэтажка, стоящая к нам широкой стороной в правом нижнем углу кадра, расположена на углу Благоева и Трудовой Славы. У левого края кадра, чуть выше середины, под прямым углом смыкаются девятиэтажки на углу Игнатова и Трудовой Славы. Перечисленные улицы формируют самое маленькое, первое кольцо ГМР.

Второе, до 2000-х — «большое» кольцо Гидростроя © Фото Кирилла Панькова

По нижней границе этого кадра проходит улица Гидростроителей — второе транспортное кольцо микрорайона. До начала XX веке этих колец было в связи два, в связи с чем на подъезде к ГМР таксист мог огорошить неместного пассажира вопросом «вам по Малому или по Большому?»

Улица Невкипелого — третье кольцо Гидростроя © Фото Кирилла Панькова

В начале нулевых началась активная застройка пустырей на южной стороне улицы Невкипелова (она по центру этого кадра). Здесь уложили нормальное покрытие, организовали конечную остановку многих маршруток — так Невкипелова получила неофициальный статус третьего кольца Гидростроя. Именно по этой улице собираются пустить трамвай. А еще Невкипелова почти идеально совпадает с 45-й географической параллелью, то есть находится ровно на полпути от полюса к экватору.

Улица Валерия Гассия — на сегодняшний день самое большое кольцо Гидростроя © Фото Кирилла Панькова

Посередине этого кадра мы видим, как вверх с востока на запад тянется улица Валерия Гассия. Эту улицу мэрия планирует сделать частью «Южного скоростного периметра», продлив ее при помощи двух мостов через озеро Старая Кубань до соединения с улицей Воронежской где-то в районе монумента в память о замученных красноармейцах. Улица Валерия Гассия является частью самого большого к данному моменту, внешнего кольца Гидростроя, наряду с улицами Автолюбителей и Снесарева, которую прекрасно видно на нашем следующем кадре, слева от гаражных рядов.

Улица Снесарева © Фото Кирилла Панькова

При взгляде на это фото также можно получить представление, где планируют проложить финальный отрезок новой трамвайной ветки: перед скоплением новостроек в левой верхней части кадра. «Википедия» называет связку Автолюбителей-Гассия-Снесарева «четвертым кольцом Гидростроя». И вот тут мы хотим поспорить. Потому что эти данные явно были внесены в онолйн-энциклопедию до того, как был нормально обустроен проспект Писателя Знаменского. Вот он, в правой части кадра тянется в верхний угол (к улице Невкипелого).