Сильные дожди с градом и шквалистым ветром накроют Сочи и Сириус

Краснодарский край

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  • © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру
    © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру

Сочи и Сириус готовятся к непогоде 23 и 24 сентября

Сочинский гидрометцентр сообщил, что 23 и 24 сентября на курорте и в Сириусе ожидается ухудшение погодных условий. На протяжении этих двух дней прогнозируют обильные осадки в виде дождя и ливня, которые будут сопровождаться грозами.

Не исключено также выпадение града. Порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. В отдельных районах не исключены чрезмерно сильные дожди, способные преодолеть критические отметки.

Море еще теплое:

Как сообщает центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края, на реках ожидается существенный подъем уровня воды, что может обернуться наводнениями. В горной местности возрастает вероятность схода небольших селевых потоков. Помимо этого, на участке моря от Магри до Веселого сохраняется угроза формирования смерчей.

Как писали Юга.ру, рабочая неделя в Краснодаре и крае начнется с дождя.

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