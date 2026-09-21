Сильные дожди с градом и шквалистым ветром накроют Сочи и Сириус
Сочи и Сириус готовятся к непогоде 23 и 24 сентября
Сочинский гидрометцентр сообщил, что 23 и 24 сентября на курорте и в Сириусе ожидается ухудшение погодных условий. На протяжении этих двух дней прогнозируют обильные осадки в виде дождя и ливня, которые будут сопровождаться грозами.
Не исключено также выпадение града. Порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. В отдельных районах не исключены чрезмерно сильные дожди, способные преодолеть критические отметки.
Море еще теплое:
Как сообщает центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края, на реках ожидается существенный подъем уровня воды, что может обернуться наводнениями. В горной местности возрастает вероятность схода небольших селевых потоков. Помимо этого, на участке моря от Магри до Веселого сохраняется угроза формирования смерчей.
Как писали Юга.ру, рабочая неделя в Краснодаре и крае начнется с дождя.