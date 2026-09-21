Сильные дожди с градом и шквалистым ветром накроют Сочи и Сириус

Сочи и Сириус готовятся к непогоде 23 и 24 сентября

Сочинский гидрометцентр сообщил, что 23 и 24 сентября на курорте и в Сириусе ожидается ухудшение погодных условий. На протяжении этих двух дней прогнозируют обильные осадки в виде дождя и ливня, которые будут сопровождаться грозами.

Не исключено также выпадение града. Порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. В отдельных районах не исключены чрезмерно сильные дожди, способные преодолеть критические отметки.