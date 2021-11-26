Новая дорога в ЮМР: посмотрели с воздуха, где ее хотят проложить
На сегодняшний день в Юбилейный микрорайон Краснодара ведут две автодороги: улицы Минская и Алма-Атинская. Мэрия хочет построить третью, по которой можно будет въехать в ЮМР с северо-запада; местные жители против.
При содействии компании Mastersky Юга.ру полетали над местами, где планируют прокладывать магистраль, — и показываем вам, как они выглядят с высоты птичьего полета.
Уже 14 лет городские власти вынашивают идею продлить улицу Думенко до кольца на пересечении Калинина и Лукьяненко. Чтобы наконец начать строительство, мэрии необходимо получить в собственность шесть участков вдоль берега реки Кубани и одно нежилое помещение площадью 20 кв. метров. Два из этих кадастровых участков принадлежат Кубанскому аграрному университету, по одному — Российской Федерации, Научно-исследовательскому институту зерна, а также частному лицу. Кому принадлежит шестой участок — непонятно.
В декабре 2020 года директор краснодарского департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов объявил, что постановление об изъятии этих участков уже издано, а нежилое помещение уже перешло в собственность города. А тогдашний мэр города Евгений Первышов сказал, что проект трассы получил положительное заключение экспертизы. Иными словами, строительство было на низком старте.
Но всё оказалось не так просто.
Как минимум два владельца изымаемых земель не согласились с ценой, предложенной городом. НИИ зерна имени Лукьяненко и КубГАУ заявили, что истинную стоимость их участков (530 кв. метров и 5 га соответственно) должен определить арбитражный суд. Сегодня, 26 ноября, должно было состояться судебное заседание. Однако представитель ответчика (Краснодаркрайгосэкспертизы) не явился, и судья перенес рассмотрение дела на неопределенный срок.
Жителям ЮМР идея этой стройки тоже не нравится.
15 сентября на встрече с главой Западного округа Дмитрием Водолацким активисты изложили свои претензии. Главная — нежелание становиться «транзитным» микрорайоном и пропускать мимо своих домов поток транспорта с Тургеневского моста на трассу на Славянск-на-Кубани, в результате чего, по мнению граждан, «многострадальные Минская и Алма-Атинская встанут колом».
Другая претензия — к качеству проведенной экспертизы.
«Людей, чьи дома стоят фасадом к дороге, принуждают вставлять в окна клапаны (щели в окнах). Чтобы окна принудительно проветривались. Потому что, если открыть окно, будет слишком шумно. То есть жители должны вставить в окна клапаны, чтобы проектировщики уложились в нормы по шуму», — говорит активист Вероника Ряполова.
Группа активистов даже заказала независимую экспертизу, результаты которой показали, что представленная муниципалитетом проектная документация выполнена со значительными нарушениями законодательства и ущемляет права и свободы более чем 3 тыс. жителей Юбилейного микрорайона.
Сейчас активисты готовят документацию для обращения в суд. И до окончания всех упомянутых судебных процессов эти места, по всей видимости, сохранят свой нынешний облик.
А вот другие видео, которые мы сняли при содействии компании Mastersky: полет над Гидростроем с его неисчислимыми кольцами, и над Карасунами в Пашковке.
Вот Знаменский с Новознаменским, новые ЖК на Западном Обходе, бывшее Женское училище, обветшалое здание цирка, разрушенные «скобяные ряды», старая мельница купца Киркора Киор-Оглы.
А вот строительство новой трамвайной линии на улице Московской, многофункционального комплекса «Город спорта» и нового Яблоновского моста.