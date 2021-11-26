Новая дорога в ЮМР: посмотрели с воздуха, где ее хотят проложить

Краснодарский край

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  • Юбилейный микрорайон: ЖК «Новый город», улицы Думенко и Генерала Шифрина © Фото Кирилла Панькова
    Юбилейный микрорайон: ЖК «Новый город», улицы Думенко и Генерала Шифрина © Фото Кирилла Панькова

На сегодняшний день в Юбилейный микрорайон Краснодара ведут две автодороги: улицы Минская и Алма-Атинская. Мэрия хочет построить третью, по которой можно будет въехать в ЮМР с северо-запада; местные жители против.

При содействии компании Mastersky Юга.ру полетали над местами, где планируют прокладывать магистраль, — и показываем вам, как они выглядят с высоты птичьего полета.

Уже 14 лет городские власти вынашивают идею продлить улицу Думенко до кольца на пересечении Калинина и Лукьяненко. Чтобы наконец начать строительство, мэрии необходимо получить в собственность шесть участков вдоль берега реки Кубани и одно нежилое помещение площадью 20 кв. метров. Два из этих кадастровых участков принадлежат Кубанскому аграрному университету, по одному — Российской Федерации, Научно-исследовательскому институту зерна, а также частному лицу. Кому принадлежит шестой участок — непонятно.

  • Примерное расположение новой дороги в ЮМР © Скриншот с сервиса «Яндекс.Карты»
    Примерное расположение новой дороги в ЮМР © Скриншот с сервиса «Яндекс.Карты»

В декабре 2020 года директор краснодарского департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов объявил, что постановление об изъятии этих участков уже издано, а нежилое помещение уже перешло в собственность города. А тогдашний мэр города Евгений Первышов сказал, что проект трассы получил положительное заключение экспертизы. Иными словами, строительство было на низком старте.

Но всё оказалось не так просто.

  • Чуть правее центра кадра — кольцо на Калинина/Лукьяненко, где запланировано начало новой дороги; в правом нижнем углу — бассейны очистных сооружений; трасса намечена между ними и рекой © Фото Кирилла Панькова
    Чуть правее центра кадра — кольцо на Калинина/Лукьяненко, где запланировано начало новой дороги; в правом нижнем углу — бассейны очистных сооружений; трасса намечена между ними и рекой © Фото Кирилла Панькова

Как минимум два владельца изымаемых земель не согласились с ценой, предложенной городом. НИИ зерна имени Лукьяненко и КубГАУ заявили, что истинную стоимость их участков (530 кв. метров и 5 га соответственно) должен определить арбитражный суд. Сегодня, 26 ноября, должно было состояться судебное заседание. Однако представитель ответчика (Краснодаркрайгосэкспертизы) не явился, и судья перенес рассмотрение дела на неопределенный срок.

  • Гражданские активисты опасаются, что помимо дороги на живописном участке за «Новым городом» понастроят многоэтажек (сейчас это земли КубГАУ) © Фото Кирилла Панькова
    Гражданские активисты опасаются, что помимо дороги на живописном участке за «Новым городом» понастроят многоэтажек (сейчас это земли КубГАУ) © Фото Кирилла Панькова

Жителям ЮМР идея этой стройки тоже не нравится.

15 сентября на встрече с главой Западного округа Дмитрием Водолацким активисты изложили свои претензии. Главная — нежелание становиться «транзитным» микрорайоном и пропускать мимо своих домов поток транспорта с Тургеневского моста на трассу на Славянск-на-Кубани, в результате чего, по мнению граждан, «многострадальные Минская и Алма-Атинская встанут колом».

Другая претензия — к качеству проведенной экспертизы.

«Людей, чьи дома стоят фасадом к дороге, принуждают вставлять в окна клапаны (щели в окнах). Чтобы окна принудительно проветривались. Потому что, если открыть окно, будет слишком шумно. То есть жители должны вставить в окна клапаны, чтобы проектировщики уложились в нормы по шуму», — говорит активист Вероника Ряполова.

  • Под окнами этих домов вместо тупикового проезда может появиться транзитная магистраль © Фото Кирилла Панькова
    Под окнами этих домов вместо тупикового проезда может появиться транзитная магистраль © Фото Кирилла Панькова

Группа активистов даже заказала независимую экспертизу, результаты которой показали, что представленная муниципалитетом проектная документация выполнена со значительными нарушениями законодательства и ущемляет права и свободы более чем 3 тыс. жителей Юбилейного микрорайона.

Сейчас активисты готовят документацию для обращения в суд. И до окончания всех упомянутых судебных процессов эти места, по всей видимости, сохранят свой нынешний облик.

  • © Фото Кирилла Панькова
    © Фото Кирилла Панькова

А вот другие видео, которые мы сняли при содействии компании Mastersky: полет над Гидростроем с его неисчислимыми кольцами, и над Карасунами в Пашковке.

Вот Знаменский с Новознаменским, новые ЖК на Западном Обходе, бывшее Женское училище, обветшалое здание цирка, разрушенные «скобяные ряды», старая мельница купца Киркора Киор-Оглы.

А вот строительство новой трамвайной линии на улице Московской, многофункционального комплекса «Город спорта» и нового Яблоновского моста.

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