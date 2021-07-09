Первышов рассказал, как обстоят дела с многомиллиардным проектом по берегоукреплению и созданию единой набережной в ЮМР
Мэр Краснодара Евгений Первышов 9 июля сообщил, что город получил деньги на реализацию проекта по берегоукреплению и созданию единой набережной в Юбилейном микрорайоне
Напомним, проект берегоукрепления от Тургеневского моста до жилого комплекса «Новый город» в Юбилейном микрорайоне разработали еще в марте 2013 года. В 2018 году проект одобрила государственная экспертиза.
В 2019 году стоимость проекта вместе с благоустройством и созданием набережной оценили в 6 млрд рублей — около 3 млрд рублей уйдет на берегоукрепление и столько же на набережную.
В феврале 2020 года стало известно, что власти направили заявки для получения субсидий, работы планировали начать в мае. Однако из-за пандемии «начали экономить на всем», и строительство перенесли на 2021 год.
17 мая 2021 года, после того, как в Рождественском парке обвалился берег вместе с деревьями, мэр Краснодара Евгений Первышов снова вернулся к теме берегоукрепления в ЮМР. Тогда он сказал, что конкурс на выбор подрядчика начнется после того, как город получит субсидии.
Во время брифинга 9 июля журналисты спросили Первышова о проекте. Он рассказал, что все необходимые ресурсы для его реализации уже есть.
«Идет последняя стадия согласования проектной конкурсной документации. Думаю, в течение максимум месяца вы увидите на портале закупок этот лот по подбору подрядной организации, которая начнет реализацию данного проекта», — пообещал мэр.
По словам чиновника, средства есть на весь период строительно-монтажных работ по берегоукреплению. Сам проект благоустройства разбит на 13 этапов и затронет порядка 33 га территории от Рождественского парка до Тургеневского моста.
«Этому проекту быть, он нужен Краснодару. Не вижу никаких сомнений и опасений, что мы его не реализуем», — подытожил Первышов.
Журналисты также спросили, какая сумма заложена на благоустройство набережной. Точную стоимость мэр не назвал, отметив, что «речь идет о нескольких миллиардах рублей».