Первышов рассказал, как обстоят дела с многомиллиардным проектом по берегоукреплению и созданию единой набережной в ЮМР

Краснодарский край

Распечатать

Мэр Краснодара Евгений Первышов 9 июля сообщил, что город получил деньги на реализацию проекта по берегоукреплению и созданию единой набережной в Юбилейном микрорайоне

Напомним, проект берегоукрепления от Тургеневского моста до жилого комплекса «Новый город» в Юбилейном микрорайоне разработали еще в марте 2013 года. В 2018 году проект одобрила государственная экспертиза.

В 2019 году стоимость проекта вместе с благоустройством и созданием набережной оценили в 6 млрд рублей — около 3 млрд рублей уйдет на берегоукрепление и столько же на набережную.

В феврале 2020 года стало известно, что власти направили заявки для получения субсидий, работы планировали начать в мае. Однако из-за пандемии «начали экономить на всем», и строительство перенесли на 2021 год.

Читайте также:

17 мая 2021 года, после того, как в Рождественском парке обвалился берег вместе с деревьями, мэр Краснодара Евгений Первышов снова вернулся к теме берегоукрепления в ЮМР. Тогда он сказал, что конкурс на выбор подрядчика начнется после того, как город получит субсидии.

Во время брифинга 9 июля журналисты спросили Первышова о проекте. Он рассказал, что все необходимые ресурсы для его реализации уже есть.

«Идет последняя стадия согласования проектной конкурсной документации. Думаю, в течение максимум месяца вы увидите на портале закупок этот лот по подбору подрядной организации, которая начнет реализацию данного проекта», — пообещал мэр.

По словам чиновника, средства есть на весь период строительно-монтажных работ по берегоукреплению. Сам проект благоустройства разбит на 13 этапов и затронет порядка 33 га территории от Рождественского парка до Тургеневского моста.

«Этому проекту быть, он нужен Краснодару. Не вижу никаких сомнений и опасений, что мы его не реализуем», — подытожил Первышов.

Журналисты также спросили, какая сумма заложена на благоустройство набережной. Точную стоимость мэр не назвал, отметив, что «речь идет о нескольких миллиардах рублей».

Благоустройство Евгений Первышов Река Кубань Строительство

Новости

На Кубани школьный автобус столкнулся с легковушкой и перевернулся
Первышов рассказал, как обстоят дела с многомиллиардным проектом по берегоукреплению и созданию единой набережной в ЮМР
В Сочи в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 12 человек
В Сочи полицейский насмерть сбил девушку
Мэр Краснодара рассказал, как будут решать проблему со строительством подстанции для новой трамвайной линии на улице Московской
В Лермонтово почти полностью отремонтировали трассу Джубга — Сочи, которая разрушилась при наводнении

Лента новостей

Шедевр или хлам?
1 июля, 11:30
Шедевр или хлам?
Узнайте, разбираетесь ли вы в современном искусстве
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
2 июля, 12:13
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
Семь способов небанально отдохнуть в Сочи
Почему в России стесняются смерти? И почему горевать — полезно?
6 июля, 11:59
Почему в России стесняются смерти? И почему горевать — полезно?

Реклама на портале