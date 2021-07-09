Первышов рассказал, как обстоят дела с многомиллиардным проектом по берегоукреплению и созданию единой набережной в ЮМР

Мэр Краснодара Евгений Первышов 9 июля сообщил, что город получил деньги на реализацию проекта по берегоукреплению и созданию единой набережной в Юбилейном микрорайоне

Напомним, проект берегоукрепления от Тургеневского моста до жилого комплекса «Новый город» в Юбилейном микрорайоне разработали еще в марте 2013 года. В 2018 году проект одобрила государственная экспертиза. В 2019 году стоимость проекта вместе с благоустройством и созданием набережной оценили в 6 млрд рублей — около 3 млрд рублей уйдет на берегоукрепление и столько же на набережную. В феврале 2020 года стало известно, что власти направили заявки для получения субсидий, работы планировали начать в мае. Однако из-за пандемии «начали экономить на всем», и строительство перенесли на 2021 год.

17 мая 2021 года, после того, как в Рождественском парке обвалился берег вместе с деревьями, мэр Краснодара Евгений Первышов снова вернулся к теме берегоукрепления в ЮМР. Тогда он сказал, что конкурс на выбор подрядчика начнется после того, как город получит субсидии.