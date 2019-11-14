Новую набережную в Краснодаре за 6 млрд рублей должны начать строить в 2020 году

Краснодарский край

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Работы по укреплению и благоустройству берега реки Кубань на участке от Тургеневского моста в сторону Юбилейного микрорайона в Краснодаре обещают начать в следующем году

В начале ноября главный архитектор города Наталья Машталир презентовала детальный проект второй очереди сквера в Юбилейном и общую концепцию развития набережной, которая свяжет микрорайон с Тургеневским мостом. Первую очередь сквера открыли в январе.

14 ноября вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась сообщил, что к работам на участке от моста до ЖК «Новый город» в Юбилейном планируется приступить в 2020 году.

«У нас есть дорожная карта по подготовке и внесению изменений в государственную программу и выделению средств в феврале 2020 года. Это берегоукрепление от Тургеневского моста до ЖК "Новый город" и затем благоустройство участка. Проект рассчитан на три года», — цитирует Галася «РБК Краснодар».

Стоимость вместе с благоустройством и созданием набережной оценивается в 6 млрд рублей. По словам вице-губернатора, цена берегоукрепления составляет около 3 млрд рублей, примерно столько же будет стоить и благоустройство.

В марте глава Краснодара Евгений Первышов говорил, что стоимость берегоукрепления составит 2,5 млрд рублей. Тогда он сообщил, что сразу денег на строительство никто не даст, но даже если их не выделят из федерального бюджета, город найдет силы, как воплотить проект в жизнь.

Новая часть сквера 80-летия образования Краснодарского края расположится слева от Димитриевской часовни и спуска к воде на бульваре Платановом. Одной из особенностей второй очереди сквера станет пешеходный мост, который по задумке сделает архитектуру пространства более объемной и образует тень для защиты от солнца. Кроме того, сквер разобьют на участки, соответствующие природе разных районов края — от Тамани до Сочи. В конце моста сделают большой лабиринт из декоративных подсолнечников.

Также в парке сделают сцену для выступлений, беговые и велодорожки, спортивные и детские площадки. В планах — установка бронзовых достопримечательностей региона в миниатюре, а на реке появятся понтоны с кафе и бассейнами. 

Архитектура Благоустройство Краснодар Парки Строительство

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