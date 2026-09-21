В Краснодаре пройдут акции раздельного сбора мусора. Когда и где?

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Julia M. Cameron с сайта pexels.com
    © Фото пользователя Julia M. Cameron с сайта pexels.com

26 сентября в нескольких районах Краснодара состоятся акции по сбору вторсырья

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 26 сентября акции раздельного сбора. Они пройдут в трех районах города и одном поселке. 

Адреса и расписание:

  • с 12:30 до 13:30 — микрорайон Юбилейный, улица Рождественская набережная, 15;
  • с 13:15 до 14:15 — микрорайон Авиагородок, рядом с футбольным полем на улице Дзержинского, 64/2;
  • с 15:15 до 16:15 — поселок Знаменский, возле конечной остановки автобуса № 150а и ЖК «Родные просторы»;
  • с 16:00 до 17:00 — микрорайон Гидростроителей, улица Игнатова, 2/1.

Два дня в горах, субботник, трекинги и музыка:

Организаторы напомнили, что акции проходят в формате самообслуживания. Участники должны будут самостоятельно рассортировать и разложить принесенное вторсырье по мешкам и контейнерам. 

Уточнить список принимаемого сырья и задать вопросы организаторам можно в районных чатах

Как писали Юга.ру, в августе ФАС раскрыла картель на 1,8 млрд рублей с участием компании из Краснодара.

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В Краснодаре пройдут акции раздельного сбора мусора. Когда и где?

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