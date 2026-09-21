В Краснодаре пройдут акции раздельного сбора мусора. Когда и где?
26 сентября в нескольких районах Краснодара состоятся акции по сбору вторсырья
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 26 сентября акции раздельного сбора. Они пройдут в трех районах города и одном поселке.
Адреса и расписание:
- с 12:30 до 13:30 — микрорайон Юбилейный, улица Рождественская набережная, 15;
- с 13:15 до 14:15 — микрорайон Авиагородок, рядом с футбольным полем на улице Дзержинского, 64/2;
- с 15:15 до 16:15 — поселок Знаменский, возле конечной остановки автобуса № 150а и ЖК «Родные просторы»;
- с 16:00 до 17:00 — микрорайон Гидростроителей, улица Игнатова, 2/1.
Два дня в горах, субботник, трекинги и музыка:
Организаторы напомнили, что акции проходят в формате самообслуживания. Участники должны будут самостоятельно рассортировать и разложить принесенное вторсырье по мешкам и контейнерам.
Уточнить список принимаемого сырья и задать вопросы организаторам можно в районных чатах.
Как писали Юга.ру, в августе ФАС раскрыла картель на 1,8 млрд рублей с участием компании из Краснодара.
18 сентября, 16:16Авангард чистой воды
Как краснодарская Шуховская башня пережила войну, «крокодилов», билборды и стройку ТРЦ — и чему ее история учит Москву