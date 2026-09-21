В Краснодаре пройдут акции раздельного сбора мусора. Когда и где?

26 сентября в нескольких районах Краснодара состоятся акции по сбору вторсырья

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 26 сентября акции раздельного сбора. Они пройдут в трех районах города и одном поселке.

Два дня в горах, субботник, трекинги и музыка:

Организаторы напомнили, что акции проходят в формате самообслуживания. Участники должны будут самостоятельно рассортировать и разложить принесенное вторсырье по мешкам и контейнерам.

Уточнить список принимаемого сырья и задать вопросы организаторам можно в районных чатах.