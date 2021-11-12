Сколько всего Карасунов в Пашковке? Считаем при помощи аэрофотосъемки

Год назад мэрия Краснодара объявила о том, что начала работу по переводу Карасунов из озер в пруды. Смена статуса означает, что благоустройством берегов будут заниматься городские власти. Юга.ру предлагают с высоты птичьего полета полюбоваться водными гладями, которые сначала дали название Карасунскому административному округу, а вскоре еще и перейдут в его собственность.

Предыстория В наши дни однозначно считается, что у реки Кубани правых притоков нет, есть только левые (Афипс, Псекупс, Лаба, Белая и иже с ними). Однако до конца XIX века один-единственный правый приток всё же существовал, и назывался он — да, вы угадали — Карасун. Исток этой реки находился чуть севернее Старокорсунской, а в Кубань Карасун первоначально впадал неподалеку от места, где улица Ставропольская сейчас ныряет под железнодорожный мост — между восточной границей завода имени Седина и офисом «Россетей». Но в какой-то момент — еще до основания Екатеринодара — произошло весьма редкое явление: Кубань перехватила русло Карасуна в том месте, где ныне располагается мост в парк «Солнечный остров». В итоге нижнее течение притока стало получать гораздо меньше свежей, проточной воды.

Иллюстрация из книги «В окрестностях Краснодара. Путеводитель» (1988). На схеме видно, что у реки Карасун тоже был правый приток © Фото Юга.ру

До 1867 года через Карасун было проложено всего две дамбы, также на Дубинку ходил паром. Но уже к 1890 году дамб насчитывалось восемь, не считая насыпи для железнодорожных путей. В результате этого река превратилась в цепочку водоемов. Те из них, где были подземные источники, остались озерами, а остальные быстро заболотились. Чтобы эти болота перестали быть рассадниками комаров и всякой заразы, тогдашний градоначальник Василий Климов повелел их засыпать. Так, в частности, появилась улица Насыпная, в 1965-м переименованная в честь героического командира-подводника по имени Николай Гудим (поэтому, кстати, правильно говорить «улица Гудима», а не «Гудимы»). А что сейчас? Сейчас от реки Карасун остались два Покровских озера (близ стадиона «Кубань»), три озера Калининской балки (одно — за КубГУ, еще два — к востоку от Старокубанской) и некоторое количество Пашковских озер. «Википедия» утверждает, что их десять штук. Но так ли это на самом деле? Юга.ру при содействии компании Mastersky решили посчитать эти водоемы с высоты птичьего полета.

© Фото Кирилла Панькова

На этом снимке мы видим три самых восточных Пашковских озера. Первое — между массивом многоэтажек в правой части кадра и дамбой на улице Конечной; второе — между Конечной и дамбой в переулке Седина (выше двух недостроенных многоэтажек на пашковском берегу); третье с юга огибает Комсомольский в нижней части кадра.

© Фото Кирилла Панькова

Здесь на переднем плане — четвертое по счету Пашковское озеро. Оно самое длинное из всей цепочки — чуть больше километра. Как же все-таки похорошели Карасуны после того, как в 2004–05 годах их сначала углубили, а потом соединили сквозными трубами!

© Фото Кирилла Панькова

Вот еще три озера. Ближнее к зрителю ограничено дамбами на улице Комсомольской (на которую прямая дорога с Тюляева) и Монтажной; следующее — от Монтажной до Октябрьской; дальнее — от Октябрьской до Карасунской. Совсем вдалеке мы видим подкову озера Старая Кубань, над которым мы полетаем как-нибудь в другой раз.

© Фото Кирилла Панькова