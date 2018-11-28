В Краснодаре на берегоукрепление набережной от Рождественского парка до Тургеневского моста хотят потратить 2,5 млрд рублей

В Краснодаре утвердили проект берегоукрепления набережной от Рождественского парка до Тургеневского моста

Проект одобрила государственная экспертиза. Проект представили на совещании в мэрии.

По проекту, берегоукрепление будет представлять собой вертикальную железобетонную стенку длиной около 4 км. Стоимость строительства составит 2,5 млрд рублей. Проект планируют реализовать в течение трех лет.

Общая площадь территории, предоставляемой для проведения работ по берегоукреплению, составит более 11 га.

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что проект направят для участия в федеральных и краевых программах софинансирования.

После берегоукрепления собираются сделать единую набережную — пешеходную зону с несколькими спусками к воде. Ожидается, что создание такой набережной позволит развить территории на берегу реки, которые сейчас не благоустроены, сообщили 28 ноября в пресс-службе администрации Краснодара.