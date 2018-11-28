В Краснодаре на берегоукрепление набережной от Рождественского парка до Тургеневского моста хотят потратить 2,5 млрд рублей
В Краснодаре утвердили проект берегоукрепления набережной от Рождественского парка до Тургеневского моста
Проект одобрила государственная экспертиза. Проект представили на совещании в мэрии.
По проекту, берегоукрепление будет представлять собой вертикальную железобетонную стенку длиной около 4 км. Стоимость строительства составит 2,5 млрд рублей. Проект планируют реализовать в течение трех лет.
Общая площадь территории, предоставляемой для проведения работ по берегоукреплению, составит более 11 га.
Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что проект направят для участия в федеральных и краевых программах софинансирования.
После берегоукрепления собираются сделать единую набережную — пешеходную зону с несколькими спусками к воде. Ожидается, что создание такой набережной позволит развить территории на берегу реки, которые сейчас не благоустроены, сообщили 28 ноября в пресс-службе администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, общая протяженность набережной составит более 3,8 км. Планируется, что процесс возведения разделят на 13 этапов, каждый составит от 170 до 430 м. Жители Юбилейного микрорайона в марте на публичных слушаниях одобрили проект планировки территории для укрепления правого берега Кубани от улицы Тургенева до Рождественского парка.
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