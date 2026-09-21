В Ростове закончили реставрацию мозаичного панно «Балканы». Его перенесли на новое место
В Ростове-на-Дону волонтеры отреставрировали советскую мозаику. На это ушло более трех лет и около 1 млн рублей
18 сентября глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил об открытии обновленного мозаичного панно «Балканы», которое реставрировали три года. Объект теперь находится на стене бизнес-центра на улице Седова, 6/3.
Мозаичное панно «Балканы», высотой три и шириной шесть метров выполнено с использованием советской и итальянской смальты. Ранее оно украшало вход в советский ресторан на улице Нижнебульварной, 14, открытие которого состоялось в 1967 году. В 1990-е годы он закрылся, а в 2000-х здание использовали как склад. Внутри помещения тоже были мозаики, но они не сохранились из-за пожаров.
Отреставрировать панно удалось благодаря фонду сохранения исторического наследия «Внимание» и проекту «Том Сойер Фест». Напомним, в 2023 году владелец здания, где находилась мозаика, решил его снести. Тогда, договорившись с собственником, волонтеры взялись за реставрацию панно.
В Ростове уничтожат в 2,5 раза больше уникальных мозаик, чем планировали раньше:
Организатор движения «Том Сойер Фест» в Ростове Дарья Максимович рассказала «Коммерсанту», что восстанавливали объект более 200 волонтеров. Сначала они сняли 40 плит весом общим более двух тонн со стены здания, а затем перевезли их в мастерскую реставратора-мозаичиста Марины Яблонской. Далее с каждой из частей панно снимали кальку, полностью разбирали ее и с использованием советской смальты переносили на новое основание.
Сумма затрат составила около 1 млн рублей — реставрацию поддержали крупные бренды и предприятия страны и Ростовской области.
Как писали Юга.ру, в апреле ростовские общественники запустили онлайн-галерею советских мозаик, которые могут исчезнуть при реставрации.