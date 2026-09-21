В Ростове закончили реставрацию мозаичного панно «Балканы». Его перенесли на новое место

В Ростове-на-Дону волонтеры отреставрировали советскую мозаику. На это ушло более трех лет и около 1 млн рублей

18 сентября глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил об открытии обновленного мозаичного панно «Балканы», которое реставрировали три года. Объект теперь находится на стене бизнес-центра на улице Седова, 6/3.

Мозаичное панно «Балканы», высотой три и шириной шесть метров выполнено с использованием советской и итальянской смальты. Ранее оно украшало вход в советский ресторан на улице Нижнебульварной, 14, открытие которого состоялось в 1967 году. В 1990-е годы он закрылся, а в 2000-х здание использовали как склад. Внутри помещения тоже были мозаики, но они не сохранились из-за пожаров.

Отреставрировать панно удалось благодаря фонду сохранения исторического наследия «Внимание» и проекту «Том Сойер Фест». Напомним, в 2023 году владелец здания, где находилась мозаика, решил его снести. Тогда, договорившись с собственником, волонтеры взялись за реставрацию панно.