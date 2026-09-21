С начала года Краснодарский край принял 13,5 млн туристов
В Минтуризма Кубани назвали прошедший летний сезон одним из самых сложных за последние годы
21 сентября издание «Ъ-Кубань» со ссылкой на замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщило, что с начала 2026 года турпоток в регионе достиг порядка 13,5 млн человек. Динамику показателей в сравнении с прошлым годом чиновница не уточнила.
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Она заявила, что прошедший летний сезон оказался одним из самых сложных для туристической отрасли края за последние годы. На работе курортов сказались ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, перебои с топливом и нестабильная ситуация с авиасообщением.
«Благодаря консолидации всех участников процесса — органов власти, бизнеса и контролирующих структур — сезон состоялся», — резюмировала замминистра.
Напомним, что за 2025 год регион принял 18,1 млн туристов.
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