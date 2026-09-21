С начала года Краснодарский край принял 13,5 млн туристов

В Минтуризма Кубани назвали прошедший летний сезон одним из самых сложных за последние годы

21 сентября издание «Ъ-Кубань» со ссылкой на замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщило , что с начала 2026 года турпоток в регионе достиг порядка 13,5 млн человек. Динамику показателей в сравнении с прошлым годом чиновница не уточнила.

Она заявила, что прошедший летний сезон оказался одним из самых сложных для туристической отрасли края за последние годы. На работе курортов сказались ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, перебои с топливом и нестабильная ситуация с авиасообщением.

«Благодаря консолидации всех участников процесса — органов власти, бизнеса и контролирующих структур — сезон состоялся», — резюмировала замминистра.

Напомним, что за 2025 год регион принял 18,1 млн туристов.