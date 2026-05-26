Бывший вице-губернатор Кубани Сергей Власов погиб на СВО. Он ушел туда после приговора за взятку

Бывший вице-губернатор Кубани, осужденный за коррупцию, числится пропавшим без вести после гибели в зоне боевых действий

25 мая журналист Андрей Кошик сообщил о гибели бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова в зоне СВО. По данным источника, экс-чиновник числится пропавшим без вести, поскольку его тело невозможно эвакуировать «из-за напряженного характера боевых действий» на том участке, где он погиб. Силовики задержали Сергея Власов в мае 2024 года. На тот момент он был вице-губернатором Кубани, а до этого — с марта по декабрь 2022-го — руководил краевым департаментом строительства. Суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Приговор — 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 90 млн рублей. В ходе судебного разбирательства установили, что Власов на посту вице-губернатора курировал объекты, где подрядчиком выступала «Региональная Строительная Компания Краснодарского края» («РСК КК»). Учредителем этой структуры является краевая администрация в лице департамента имущественных отношений.

Эпизод с вымогательством, по версии обвинения, произошел 4 января 2024 года. В тот день Власов находился в машине генерального директора «РСК КК» Василия Хеймана. Чиновник заявил, что подозревает Хеймана в незаконных схемах с деньгами субподрядчиков, и потребовал 6 млн рублей. Взамен Власов пообещал закрывать глаза на деятельность строительной компании. Передача 3 млн рублей состоялась 18 мая 2025 года в доме Хеймана. Половина суммы была муляжом. Деньги лежали в пакете с символикой ЦУМа. Сразу после того, как пакет оказался у Власова, его задержали сотрудники ФСБ. Сам экс-вице-губернатор виновным себя не считал. Он утверждал, что никаких требований о взятке не выдвигал, о противоправных действиях Хеймана ничего не знал и никаких поблажек ему не обещал. Факт того, что он взял пакет, чиновник не отрицал. Но настаивал: он понятия не имел, что внутри деньги. Власов предположил, что там мог быть ремень или подарочный сертификат. Против Василия Хеймана возбудили уголовное дело по той же статье. Его задержали на три дня раньше — 15 мая 2025 года. Именно Хейман дал показания на Власова. Материалы дела передали в суд, но производство приостановили — предприниматель ушел на СВО.