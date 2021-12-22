СМИ пишут, что задержали мэра Алексеенко, а мэрию Краснодара обыскивают третий раз за месяц

Утром 22 декабря СМИ сообщили, что в мэрии Краснодара и дома у мэра Андрея Алексеенко проходят обыски, а его самого увезли на допрос

Утром 22 декабря Znak.com со ссылкой на собственные источники сообщил, что в доме мэра Андрея Алексеенко и в администрации Краснодара проходят обыски, а самого мэра увезли на допрос. Официальных комментариев пока нет.

По данным «Туподара», в 6:00 силовики приехали в дом Алексеенко и потребовали открыть дверь квартиры, но как минимум полтора часа на требование никто не реагировал. В телеграм-канале «Kurator23» написали, что мэра обвиняют в получении взятки (ст. 290 УК РФ).

Напомним, Алексеенко стал временным главой города 21 октября, а 17 ноября занял пост мэра по единогласному решению гордумы. Юга.ру рассказывали, какие обещания он дал в первый рабочий день.