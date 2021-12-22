СМИ пишут, что задержали мэра Алексеенко, а мэрию Краснодара обыскивают третий раз за месяц
Утром 22 декабря СМИ сообщили, что в мэрии Краснодара и дома у мэра Андрея Алексеенко проходят обыски, а его самого увезли на допрос
Утром 22 декабря Znak.com со ссылкой на собственные источники сообщил, что в доме мэра Андрея Алексеенко и в администрации Краснодара проходят обыски, а самого мэра увезли на допрос. Официальных комментариев пока нет.
По данным «Туподара», в 6:00 силовики приехали в дом Алексеенко и потребовали открыть дверь квартиры, но как минимум полтора часа на требование никто не реагировал. В телеграм-канале «Kurator23» написали, что мэра обвиняют в получении взятки (ст. 290 УК РФ).
Напомним, Алексеенко стал временным главой города 21 октября, а 17 ноября занял пост мэра по единогласному решению гордумы. Юга.ру рассказывали, какие обещания он дал в первый рабочий день.
Обыски и аресты топ-менеджеров кубанских отделений «Газпрома»:
Как писали Юга.ру, 3 декабря в мэрии прошли обыски, после которых сотрудники правоохранительных органов увезли на беседу вице-мэра Кирилла Мавриди. Спустя неделю силовики пришли с обысками в дептранс Краснодара, ФСБ задержала замначальника департамента.
В октябре правоохранители обыскали кабинет вице-мэра Артема Доронина. Позже Доронин подал в суд на кубанские СМИ из-за сообщений про его задержание. В конце ноября СМИ рассказали, что Доронин уволился, но в мэрии не подтвердили информацию. 30 ноября стало известно, что чиновник покинул пост.
Напомним, на прошлой неделе в Краснодарском крае назначили нового министра ТЭК и ЖКХ. Также в Краснодаре согласовали нового первого вице-мэра и начальника управления торговли.