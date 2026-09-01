19 погибших за август, большинство — дети. Итоги самых смертоносных атак БПЛА на Краснодарский край

Число жертв среди мирных жителей Кубани за прошедший август превысило суммарные показатели 2022–2025 годов. Из 19 погибших 11 — несовершеннолетние. Редактор Юга.ру Денис Куренов восстановил хронологию ударов и собрал статистику последствий. Подробности смертельных атак БПЛА на Кубань с начала СВО по август 2026 года читайте в материале «Хроника смертельных атак БПЛА на Краснодарский край». 3 августа. Село Архипо-Осиповка, Геленджик. В первой половине дня курорт подвергся удару беспилотников: обломки аппаратов упали на территорию пляжа с отдыхающими. Первоначально губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о трех погибших и 13 раненых, однако к 14:45 подтвердил гибель шести человек (трое из которых — дети), а также сообщил об увеличении количества пострадавших до 40 человек. Позднее региональный оперштаб и городские службы Геленджика уточнили данные: еще один тяжелораненый скончался в больнице — общее число погибших достигло семи человек (включая четырех детей), а число пострадавших составило 58 человек. Более 20 человек с осколочными ранениями и ожогами были госпитализированы в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского района и Горячего Ключа.

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12 августа. Новороссийск, Темрюкский район, Анапа, Геленджик. В ночь на 12 августа черноморское побережье Кубани отражало массированную атаку БПЛА. В Новороссийске основной удар пришелся по жилым кварталам и инфраструктуре: повреждения получили 705 квартир и 106 частных домов, а также четыре предприятия. Погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек были ранены. Для жильцов развернули пункты временного размещения. В городе также была повреждена проезжая часть на улице Магистральной из-за обрушения секции надземного путепровода, пробит водопровод (жителям организовали подвоз воды). В несущих стенах здания школы образовались сквозные трещины, начало учебного года перенесли в соседнее учреждение. На территории местного техникума начался пожар, в спортшколе выбило остекление.

Результаты атаки БПЛА на Новороссийск 12 августа 2026 года © Скриншот фото из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко

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В поселке Волна Темрюкского района обломки дрона упали во двор частного дома — смертельные ранения получил мужчина. В Анапе обломки БПЛА повредили жилой дом, два человека получили травмы (помощь оказана амбулаторно). В Геленджике (микрорайон Голубая Бухта) повреждения зафиксировали в 20 частных домах (три разрушены полностью), троих раненых госпитализировали. Позже Вениамин Кондратьев сообщил еще об одной жертве, не уточнив место ее гибели. 22 августа. Ейский район. Около 11:00 БПЛА атаковали жилой сектор и промышленную зону района. В селе Александровка обломки упали на частный дом, в котором находилась семья: погибли двое детей, а двоих взрослых в критическом состоянии доставили в больницу Ейска, где один из них позже скончался от полученных ран. Кроме того, падение обломков вызвало крупный пожар на территории портового предприятия. 22 августа. Село Сукко, Анапа. Вечером того же дня при перехвате БПЛА обломки упали в курортной зоне села Сукко. Осколочные ранения получила местная жительница, медики оказали ей помощь на месте без госпитализации. 24 августа. Краснодар. Около 02:00 краевой центр подвергся массированному налету беспилотников. Основной удар пришелся по частному детскому центру, жилым пятиэтажкам и строящимся многоквартирным домам в Карасунском округе. Кроме того, загорелись складские помещения. Первоначально губернатор сообщил о двух погибших детях и девяти раненых, однако позже детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что погибших — трое. На следующий день спасатели извлекли из-под обломков детского центра тело 14-летней девочки. Экстренные службы подтвердили гибель четырех несовершеннолетних в возрасте от 13 до 16 лет.

Результаты атаки БПЛА на Краснодар 24 августа 2026 года © Скриншот из телеграм-канала мэра Краснодара Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/8233

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25 августа. Поселок Афипский, Северский район. Около 06:00 беспилотники атаковали транспортные и промышленные объекты района. Обломки упали на территорию железнодорожной станции Афипская, в результате чего два человека погибли на месте, два железнодорожника получили ранения. В самом поселке повреждены не менее десяти частных жилых домов (в одном из них начался пожар). Также загорелись технологические установки на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.

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