В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за проблем с экспортом зерна
В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за невозможности вывезти сельхозпродукцию на экспорт
24 сентября издание «Ъ-Кубань» со ссылкой на распоряжение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева сообщило, что в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с экспортом сельскохозяйственной продукции. Это произошло из-за атак на порты и нарушений морской транспортировки в Азово-Черноморском бассейне.
Из-за остановки судоходства аграрии Кубани не могут реализовать собранный урожай в прежних объемах, что привело к перенасыщению внутреннего рынка зерна. Границы зоны ЧС распространяются на всю территорию края.
К ликвидации последствий привлекут силы и средства краевого Минсельхоза и муниципалитетов.
Ведомству поручили:
- мониторить и прогнозировать развитие ситуации;
- оценивать социально-экономические последствия;
- собирать данные о ходе ликвидации ЧС;
- информировать сельхозпроизводителей о масштабах проблемы и принимаемых мерах.
Аналогичную работу по мониторингу и информированию аграриев рекомендовали организовать главам районов и городских округов.
Распоряжение вступило в силу 23 сентября, со дня подписания.
Как писали Юга.ру, в августе депутат Госдумы предложил зерновую интервенцию, чтобы спасти южных аграриев.