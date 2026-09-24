В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за проблем с экспортом зерна

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за невозможности вывезти сельхозпродукцию на экспорт

24 сентября издание «Ъ-Кубань» со ссылкой на распоряжение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева сообщило, что в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с экспортом сельскохозяйственной продукции. Это произошло из-за атак на порты и нарушений морской транспортировки в Азово-Черноморском бассейне.

Из-за остановки судоходства аграрии Кубани не могут реализовать собранный урожай в прежних объемах, что привело к перенасыщению внутреннего рынка зерна. Границы зоны ЧС распространяются на всю территорию края.

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К ликвидации последствий привлекут силы и средства краевого Минсельхоза и муниципалитетов.

Ведомству поручили:

  • мониторить и прогнозировать развитие ситуации;
  • оценивать социально-экономические последствия;
  • собирать данные о ходе ликвидации ЧС;
  • информировать сельхозпроизводителей о масштабах проблемы и принимаемых мерах.

Аналогичную работу по мониторингу и информированию аграриев рекомендовали организовать главам районов и городских округов.

Распоряжение вступило в силу 23 сентября, со дня подписания.

Как писали Юга.ру, в августе депутат Госдумы предложил зерновую интервенцию, чтобы спасти южных аграриев.

Вениамин Кондратьев СВО Сельское хозяйство Транспорт Экономика Экспорт

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