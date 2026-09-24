В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за проблем с экспортом зерна

24 сентября издание «Ъ-Кубань» со ссылкой на распоряжение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева сообщило, что в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с экспортом сельскохозяйственной продукции. Это произошло из-за атак на порты и нарушений морской транспортировки в Азово-Черноморском бассейне.



Из-за остановки судоходства аграрии Кубани не могут реализовать собранный урожай в прежних объемах, что привело к перенасыщению внутреннего рынка зерна. Границы зоны ЧС распространяются на всю территорию края.