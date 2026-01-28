Министр транспорта Кубани Переверзев вышел из СИЗО под подписку о невыезде

Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края заключил досудебное соглашение

28 января издание «Ъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что министру транспорта Кубани Алексею Переверзеву изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде, так как он заключил досудебное соглашение.



Переверзев признал вину и дал показания о противоправных действиях региональных чиновников.

Напомним, что 21 января у министра транспорта Кубани прошли обыски. Поводом стало дело о мошенничестве против двух членов Союза дорожников, начальника отдела «Краснодар Автодор» и бывшего сотрудника краевого минтранса.



22 января Переверзева задержали по подозрению в мошенничестве при строительстве дорог и заключили под стражу.