Суд Сочи конфисковал имущество у экс-депутатов Госдумы и ЗСК на 22 млрд рублей

Суд изъял 19 предприятий и 200 объектов недвижимости у бывшего депутата Анатолия Вороновского и связанных с ним лиц

Как установило следствие, с 2016 года Вороновский через доверенных лиц оказывал влияние на решения властей в сфере дорожного строительства. Схема была построена на контроле за отраслью и получении незаконных доходов. Ключевую роль в этом играли депутаты и руководители дорожных организаций.

19 февраля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила , что суд принял решение обратить в доход государства имущество бывшего вице-губернатора Краснодарского края Вадима Вороновского, экс-депутатов Андрея Дорошенко и Александра Карпенко и подконтрольных им лиц на общую сумму 2,8 млрд рублей. Всего ответчиками по делу проходили 30 физических лиц, еще 19 организаций привлекли в качестве третьих сторон.

По протекции Вороновского с 2018 по 2021 год Союз дорожников Кубани возглавлял Дорошенко, а с 2021 по 2025 год — Карпенко. Членство в этой организации было обязательным условием для дорожно-строительных компаний, которые хотели участвовать в госзакупках. Фактически Союз стал площадкой, где распределялись подряды и устанавливался размер откатов.

Коррупционные доходы ответчики легализовали через фонд «Моя Кубань», созданный в 2017 году. За восемь лет 46 дорожных предприятий по требованию ответчиков перечислили в него больше 1,9 млрд рублей.

Кроме того, Вороновский обязал организации транспортного комплекса закупать сырье и топливо только у подконтрольных ему компаний. Это принесло еще почти 968 млн рублей незаконного дохода.

Отдельный эпизод касается двух дорожных предприятий — «Усть-Лабинское ДРСУ» и «Красноармейское ДРСУ». За 50% в уставном капитале первого Вороновский обещал обеспечить им победу в торгах на госконтракты.

В итоге суд обратил в доход государства имущество ответчиков:

19 предприятий, чьи активы оцениваются в 21,7 млрд рублей;

207 объектов недвижимости в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесии — на сумму больше 1 млрд рублей;

доли в различных компаниях, а также деньги на счетах и ценные бумаги.

Кроме того, суд взыскал с ответчиков еще больше 95 млн рублей. Это стоимость имущества, которое они успели продать до начала разбирательств.