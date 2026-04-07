На вице-губернатора Кубани Андрея Коробку завели уголовное дело. В его поместье нашли миллионы долларов и евро

Краснодарский край

Распечатать

  • Андрей Коробка © Фото Елены Синеок, Юга.ру
В резиденции вице-губернатора Кубани Андрея Коробки нашли 4 млн долларов, 7 млн евро и 31 млн рублей

Предыстория. 6 апреля стало известно, что прокуратура требует обратить в доход государства имущество заместителя губернатор Краснодарского края Андрея Коробки, а также его родственников и друзей на 10 млрд рублей.

7 апреля ТАСС сообщило, против вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки возбудили уголовное дело. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры в суде, где рассматривают гражданский иск о коррупции.

Сам Андрей Коробка в суд не явился. Краевые власти пока никак не комментируют происходящее.

Также в суде рассказали об обыске в поместье вице-губернатора. Там нашли около 4 млн долларов, около 7 млн евро и 31 млн рублей.

Часть имущества, возможно, успели вывезти. Представитель Генпрокуратуры сообщил, что оперативники выяснили: незадолго до обыска из поместья дома на «Газелях» что-то вывозили.

По словам представителя надзорного ведомства, все это подтверждает доводы о сверхприбыли, сверхдоходах и коррупционных нарушениях, которые допустил чиновник.

Андрей Коробка Деньги Коррупция Прокуратура Суд Чиновники

Новости

Лента новостей

Реклама на сайте