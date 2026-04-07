На вице-губернатора Кубани Андрея Коробку завели уголовное дело. В его поместье нашли миллионы долларов и евро

В резиденции вице-губернатора Кубани Андрея Коробки нашли 4 млн долларов, 7 млн евро и 31 млн рублей

Предыстория. 6 апреля стало известно, что прокуратура требует обратить в доход государства имущество заместителя губернатор Краснодарского края Андрея Коробки, а также его родственников и друзей на 10 млрд рублей.

7 апреля ТАСС сообщило, против вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки возбудили уголовное дело. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры в суде, где рассматривают гражданский иск о коррупции.

Сам Андрей Коробка в суд не явился. Краевые власти пока никак не комментируют происходящее.