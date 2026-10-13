Экс-главу Отрадненского района задержали по делу о превышении полномочий

Бывшего главу Отрадненского района отправили под арест. Он был у власти больше 20 лет

По ходатайству следствия его заключили под стражу. Параллельно готовится антикоррупционный иск, касающийся активов семьи Волненко. Речь идет о возможной национализации имущества.

Следствие полагает, что в 2024–2025 годах Волненко помогал заключать муниципальные контракты по завышенным ценам с фирмой «Айсберг», которая принадлежала его старшему брату Николаю. В общей сложности компания получила больше 11 млн рублей.

В список госзакупок попали ремонт терапевтического корпуса районной больницы, обустройство уличного освещения и водопровода в станицах Передовая, Попутная, Подгорная Синюха и хуторах Ильич и Солдатова Балка.

Чиновник больше 20 лет руководил Отрадненским районом.

По данным Кошика, около месяца назад возбудили уголовное дело и против Николая Волненко. Ему инкриминируют шесть эпизодов мошенничества, и он тоже находится под арестом.