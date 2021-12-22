На мэра Краснодара Андрея Алексеенко завели уголовное дело. СК подозревает его в получении взятки ружьем
22 декабря стало известно об обысках в мэрии Краснодара и дома у главы администрации
Утром 22 декабря СМИ написали, что в мэрии Краснодара и дома у мэра Андрея Алексеенко проходят обыски, а самого Алексеенко задержали и увезли на допрос. В пресс-службе городской администрации ситуацию не комментировали.
В 12:19 пресс-служба Следственного комитета РФ подтвердила, что в администрации идут обыски, с Алексеенко работает следователь. Мэра подозревают в преступлении трехлетней давности — тогда он еще занимал пост вице-губернатора Кубани и отвечал за градостроительство.
По версии следствия, Алексеенко получил ружье стоимостью 1 млн 600 тыс. рублей в качестве взятки за положительное заключение о возведенной в Прикубанском округе многоэтажке. На чиновника завели уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
В мэрии журналистке Юга.ру все еще не ответили на вопрос об обысках.
Напомним, Алексеенко стал мэром Краснодара чуть больше месяца назад — 17 ноября. Юга.ру рассказывали, какие обещания он дал в первый рабочий день.
Как писали Юга.ру, 3 декабря после обысков в мэрии силовики увезли на беседу вице-мэра Кирилла Мавриди. Спустя неделю обыски устроили в дептрансе Краснодара, ФСБ задержала замначальника департамента.
В октябре правоохранители обыскали кабинет вице-мэра Артема Доронина. Позже Доронин подал в суд на кубанские СМИ из-за сообщений про его задержание. В конце ноября СМИ рассказали, что Доронин уволился, но в мэрии не подтвердили информацию. 30 ноября стало известно, что чиновник покинул пост.
На прошлой неделе в Краснодарском крае назначили нового министра ТЭК и ЖКХ. Также в Краснодаре согласовали нового первого вице-мэра и начальника управления торговли.