22 декабря стало известно об обысках в мэрии Краснодара и дома у главы администрации

Утром 22 декабря СМИ написали, что в мэрии Краснодара и дома у мэра Андрея Алексеенко проходят обыски, а самого Алексеенко задержали и увезли на допрос. В пресс-службе городской администрации ситуацию не комментировали.

В 12:19 пресс-служба Следственного комитета РФ подтвердила, что в администрации идут обыски, с Алексеенко работает следователь. Мэра подозревают в преступлении трехлетней давности — тогда он еще занимал пост вице-губернатора Кубани и отвечал за градостроительство.

По версии следствия, Алексеенко получил ружье стоимостью 1 млн 600 тыс. рублей в качестве взятки за положительное заключение о возведенной в Прикубанском округе многоэтажке. На чиновника завели уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В мэрии журналистке Юга.ру все еще не ответили на вопрос об обысках.