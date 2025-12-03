Бывшего вице-губернатора Краснодарского края лишили мандата и арестовали по обвинению в коррупции

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Анатолий Вороновский © Скриншот публикации в телеграм-канале «Анатолий Вороновский | Депутат Госдумы», T.me/VoronovskiyAV
    Анатолий Вороновский © Скриншот публикации в телеграм-канале «Анатолий Вороновский | Депутат Госдумы», T.me/VoronovskiyAV

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский будет находиться под стражей до 11 января 2026 года

3 декабря «Интерфакс» сообщил, что Басманный суд Москвы утвердил арест бывшего депутата Госдумы и бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анатолия Вороновского. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Под стражей Вороновский будет находиться до 11 января 2026 года. Если вина будет доказана, ему грозит от 8 до 15 лет колонии.

Читайте также:

Напомним, в начале ноября генеральный прокурор Александр Гуцан потребовал лишить депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского. 11 ноября парламентарий Константин Затулин сообщил, что Госдума единогласно дала на это согласие.

2 декабря Вороновского лишили депутатских полномочий. Бывшего вице-губернатора Краснодарского края подозревают в получении взятки в 25 млн рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы «Напсо».

Анатолий Вороновский свою вину отрицает. На заседании Госумы депутат заявил о своем желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным. Он не собирается скрываться и сдал свой заграничный паспорт.

Как писали Юга.ру, в сентябре полиция задержала вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова по подозрению в хищении в особо крупном размере. 

Госдума РФ Деньги Коррупция Правосудие Суд

Новости

В Краснодаре проведут лекцию о византийских монетах, в том числе найденных на Кубани
«Окна не являются предметом первой необходимости». Пострадавшие от атаки БПЛА жители Новороссийска пожаловались на отсутствие выплат и отказ властей провести остекление
В Дагестане на берегу Каспийского моря обнаружили почти 500 мертвых краснокнижных тюленей
Бывшего вице-губернатора Краснодарского края лишили мандата и арестовали по обвинению в коррупции
Краснодарский край и Ростовская область вошли в топ-4 РФ по числу детей, не учащихся в школах
Красная, гори! В Краснодаре засияла новогодняя красота от Галицкого. Фото

Лента новостей

Краснодарский Хогвартс на Обрывной
Сегодня, 15:30
Краснодарский Хогвартс на Обрывной
Где будут растить будущую элиту (и почему туда уже очередь из родителей)
Красная, гори! В Краснодаре засияла новогодняя красота от Галицкого. Фото
Сегодня, 15:58
Красная, гори! В Краснодаре засияла новогодняя красота от Галицкого. Фото
Зловещая Долина
Сегодня, 18:00
Зловещая Долина
Что квартирный скандал с известной певицей говорит о гражданском обществе России

Реклама на сайте