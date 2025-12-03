Бывшего вице-губернатора Краснодарского края лишили мандата и арестовали по обвинению в коррупции

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский будет находиться под стражей до 11 января 2026 года

3 декабря «Интерфакс» сообщил, что Басманный суд Москвы утвердил арест бывшего депутата Госдумы и бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анатолия Вороновского. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Под стражей Вороновский будет находиться до 11 января 2026 года. Если вина будет доказана, ему грозит от 8 до 15 лет колонии.

Напомним, в начале ноября генеральный прокурор Александр Гуцан потребовал лишить депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского. 11 ноября парламентарий Константин Затулин сообщил, что Госдума единогласно дала на это согласие. 2 декабря Вороновского лишили депутатских полномочий. Бывшего вице-губернатора Краснодарского края подозревают в получении взятки в 25 млн рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы «Напсо». Анатолий Вороновский свою вину отрицает. На заседании Госумы депутат заявил о своем желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным. Он не собирается скрываться и сдал свой заграничный паспорт.