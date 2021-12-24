Обыски, задержание, шумиха, рейтинги. Три дня из жизни мэра Краснодара в заголовках СМИ

Рассказываем, что писали про мэра Краснодара Андрея Алексеенко в СМИ последние три дня

В среду, 22 декабря, десятки федеральных и региональных СМИ сообщили, что мэра Краснодара Андрея Алексеенко задержали. В его рабочем кабинете и дома проходили обыски, а самого главу отвезли на допрос. Об этом написали самые разные издания, от крупных информагентств до телеграм-каналов.

Позже в СК подтвердили эту информацию и сказали, что мэра подозревают в получении взятки. По версии следователя, в 2018 году, когда Алексеенко занимал должность вице-губернатора, он получил ружье стоимостью 1 млн 600 тыс. рублей. За это нынешний глава города якобы дал положительное заключение о построенной в Прикубанском округе многоэтажке.

В ведомстве добавили, что на Алексеенко завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Позже в телеграм-канале «Туподар — Краснодар» написали, что с ресурсов следкома пропало видео с задержанием мэра.

Отметим, что 22 декабря на почту редакции Юга.ру поступило два письма от СУ СКР по Краснодарскому краю. Разница в том, что в первом письме следком упомянул об избрании меры пресечения Алексеенко и отметил, что видео задержания есть в телеграм-канале СК. А вот во втором письме строчки про меру пресечения уже не было, про видео там тоже не написали.