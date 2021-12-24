Обыски, задержание, шумиха, рейтинги. Три дня из жизни мэра Краснодара в заголовках СМИ
Рассказываем, что писали про мэра Краснодара Андрея Алексеенко в СМИ последние три дня
В среду, 22 декабря, десятки федеральных и региональных СМИ сообщили, что мэра Краснодара Андрея Алексеенко задержали. В его рабочем кабинете и дома проходили обыски, а самого главу отвезли на допрос. Об этом написали самые разные издания, от крупных информагентств до телеграм-каналов.
Позже в СК подтвердили эту информацию и сказали, что мэра подозревают в получении взятки. По версии следователя, в 2018 году, когда Алексеенко занимал должность вице-губернатора, он получил ружье стоимостью 1 млн 600 тыс. рублей. За это нынешний глава города якобы дал положительное заключение о построенной в Прикубанском округе многоэтажке.
В ведомстве добавили, что на Алексеенко завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).
Позже в телеграм-канале «Туподар — Краснодар» написали, что с ресурсов следкома пропало видео с задержанием мэра.
Отметим, что 22 декабря на почту редакции Юга.ру поступило два письма от СУ СКР по Краснодарскому краю. Разница в том, что в первом письме следком упомянул об избрании меры пресечения Алексеенко и отметил, что видео задержания есть в телеграм-канале СК. А вот во втором письме строчки про меру пресечения уже не было, про видео там тоже не написали.
Пресс-служба городской администрации никак не комментировала происходящее. В течение дня стали появляться публикации о том, что партия «Единая Россия» приостановила членство Андрея Алексеенко, а его обязанности исполняет заместитель. Но уже вечером содержание публикаций изменилось: распространилась информация о том, что мэр Краснодара находится на своем рабочем месте. На следующий день его фамилия снова появилась в заголовках, но уже совершенно другого содержания.
Вот что последние три дня про Алексеенко пишут СМИ. Обзор неполный, его цель — показать многообразие инфоповодов, связанных с одним и тем же человеком, и количество событий, произошедших менее чем за три дня.
22 декабря:
- Против мэра Краснодара Алексеенко возбуждено дело о получении крупной взятки — RT
- Правоохранители задержали мэра Краснодара и увезли на допрос — «Лента.ру»
- Главу Краснодара Алексеенко задержали по делу о взятке — РИА «Новости»
- ЕР приостановила членство задержанного мэра Краснодара — РИА «Новости»
- «Единая Россия» сдохла», — сказал он, и за ним пришли — «Новая газета»
- Обязанности мэра Краснодара после задержания Алексеенко исполняет его заместитель — ТАСС
Вечером того же дня некоторые СМИ написали, что мэр вернулся к работе:
- Мэр Краснодара после задержания по делу о взятке вернулся на работу — РБК
- Мэр Краснодара Андрей Алексеенко вернулся на свое рабочее место — «Кубань 24»
- В мэрии сообщили, что глава Краснодара находится на рабочем месте — ТАСС
23 декабря прошло так: сначала в телеграм-канале «Краснодар при Алексеенко» опубликовали пост, что мэр с коллегами смотрит прямую линию с Путиным, а после этого и комментарий Алексеенко на слова президента о развитии Краснодара.
Затем об этом начали писать в СМИ:
- Алексеенко: у Краснодара есть все возможности, чтобы стать третьей столицей — «Кубань 24»
- Мэр Краснодара заявил, что город может стать третьим по численности населения в стране — ТАСС
- Андрей Алексеенко прокомментировал слова Путина о развитии Краснодара — «Коммерсантъ»
А еще оказалось, что за месяц на новой должности он попал в рейтинг лучших мэров страны — «Живая Кубань». Оригинальный рейтинг можно посмотреть здесь.
24 декабря в новостных агрегаторах все еще висят публикации предыдущих двух дней.