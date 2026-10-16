Прокуратура требует изъять у семьи первого вице-губернатора Кубани имущество на 970 млн рублей
Первого вице-губернатора Краснодарского края подозревают в сокрытии имущества через родственников
16 октября объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что Ленинский районный суд Краснодара рассмотрит иск об изъятии в пользу государства имущества, которое принадлежит первому заместителю губернатора Игорю Галасю, его семье и связанным с ним людям. Причиной стали нарушения антикоррупционного законодательства.
Проверка прокуратуры показала, что за годы работы на государственных постах Галась покупал имущество, стоимость которого намного превышала официальные доходы его семьи. Кроме того, он лично и через доверенных лиц незаконно участвовал в предпринимательской деятельности.
17 объектов недвижимости на 41 млн рублей:
Галась оформлял активы на родственников и приближенных. Речь идет о 63 объектах движимого и недвижимого имущества стоимостью больше 970 млн рублей. Часть объектов уже успели продать или переоформить.
Помимо самого первого вице-губернатора, ответчиками по делу стали 13 человек. На имущество наложили арест и запрет на распоряжение.
Игорь Галась работает в краевой администрации с 2015 года, а с октября 2021-го занимает должность первого заместителя губернатора. Он курирует финансово-экономический блок региона.
Как писали Юга.ру, кубанский депутат лишился мандата из-за сокрытия активов на 200 млн рублей.