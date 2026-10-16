Прокуратура требует изъять у семьи первого вице-губернатора Кубани имущество на 970 млн рублей

16 октября объединенная пресс-служба судов Кубани сообщила, что Ленинский районный суд Краснодара рассмотрит иск об изъятии в пользу государства имущества, которое принадлежит первому заместителю губернатора Игорю Галасю, его семье и связанным с ним людям. Причиной стали нарушения антикоррупционного законодательства.

Проверка прокуратуры показала, что за годы работы на государственных постах Галась покупал имущество, стоимость которого намного превышала официальные доходы его семьи. Кроме того, он лично и через доверенных лиц незаконно участвовал в предпринимательской деятельности.