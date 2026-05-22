Сочинский суд возобновил тяжбу о защите чести между осужденным журналистом и объявленным в розыск экс-депутатом Госдумы

Ответчики настаивают на отмене решения 2017 года, которое вынесли в пользу Напсо. Основанием для пересмотра стали вновь открывшиеся обстоятельства. Сторона защиты представила подтвержденные данные о том, что экс-депутат нарушал антикоррупционное законодательство.

21 мая «Коммерсант-Кубань» сообщил , что Лазаревский районный суд Сочи провел предварительное слушание по иску о защите чести и достоинства, поданному экс-депутатом Госдумы Юрием Напсо к главному редактору информационного ресурса «БлогСочи» Александру Валову. Судебное разбирательство проходит повторно — спустя девять лет после первого рассмотрения.

Напомним, экс-депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо в 2017 году обратился в суд с претензиями к публикациям на ресурсе «БлогСочи». В тексте сообщалось, что парламентарий использует свои полномочия для захвата недвижимости. Суд встал на сторону депутата и постановил взыскать с главного редактора ресурса Александра Валова и второго ответчика Владимира Мельникова 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

В январе 2018 года Александра Валова задержали, а после арестовали. Его обвинили в вымогательстве 300 тыс. рублей у Юрия Напсо. По версии следствия, Валов угрожал парламентарию публикацией компромата. Когда на «БлогСочи» появились несколько статей, Напсо перевел деньги Валову и предложил еще столько же за удаление информации. Сам Валов заявлял, что получил 300 тыс. рублей за рекламу. Он связал уголовное преследование с попыткой закрыть сайт.

В июне Валова увезли в больницу Армавира с проникающим ранением брюшной полости. По официальной информации, подсудимый якобы сам себе воткнул ручку в живот.

В ноябре Валова привезли в суд в крови. Конвоиры заявили, что он повредил шею ручкой.

В декабре 2018 года Лазаревский районный суд Сочи приговорил Александра Валова к шести годам колонии общего режима. Также его оштрафовали на 700 тыс. рублей — из них 400 тыс. рублей в пользу государства. Остальные 300 тыс. рублей предназначены Юрию Напсо в качестве компенсации.

Александр Валов вышел на свободу весной 2023 года, полностью отбыв назначенный срок.

В апреле 2025 года Госдума единогласно лишила Напсо мандата за отсутствие на заседаниях больше 200 дней без уважительной причины. При этом сам чиновник говорил, что это время находился на лечении за границей.

Ключевой поворот в деле произошел в ноябре, когда вступило в силу решение суда по иску Генеральной прокуратуры. У Юрия Напсо и его родственников конфисковали имущество на общую сумму 1,4 млрд рублей, признанное полученным с нарушением антикоррупционных норм. Именно это решение стало для ответчиков по иску о защите чести и достоинства основанием для обращения в суд.

В декабре 2025 года экс-парламентария Юрия Напсо объявили в розыск по уголовной статье.