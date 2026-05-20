В Краснодаре пройдет однодневная выставка с элементами перформанса, экспонаты которой будут интерактивными

Краснодарский край

Распечатать

  • Работа Владимира Кухаря «Это конец» © Фото Владимира Кухаря
    Работа Владимира Кухаря «Это конец» © Фото Владимира Кухаря

В Краснодаре 24 мая можно будет оценить работы художника Владимира Кухаря (18+)

Художник Владимир Кухарь анонсировал на 24 мая персональную выставку «Акколада». Экспозицию можно будет увидеть только в течение одного вечера.

По всему пространству будут расставлены экспонаты, часть из которых интерактивная.

«В работах Владимира сталкиваются несколько пластов: урбанистика предстает как захват былого природного счастья, пейзаж видится нами как руинированное антропоморфное; домашний быт открывает поле неожиданных событий; передвижение в транспорте позволяет войти во временной портал», — рассказали организаторы.

Читайте также:

Владимир Кухарь родился в украинском селе Гвардейском. Детство и юность провел в Черкесске, где окончил художественную школу. В Краснодаре расписывал храм Ильи Пророка.

Отдает предпочтение живописи маслом, но пытается пробовать новые формы реализации. Наиболее известен публике по узнаваемым монохромным, утопающим в символизме пейзажам, в том числе городским с элементами архитектуры. Работы Владимира Кухаря находятся в частных коллекциях России и Европы.

Выставка пройдет 24 мая с 18:00 до 21:00 в галерее «Зыръ» на улице Пушкина, 29, квартира 9. Вход свободный.

Краснодарский проект «Зыръ» возник в 2019 году. Его цель — организация открытых творческих встреч на базе квартиры (место проживания художников). Проект проводит квартирники, концерты, выставки.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца мая проходит выставка совриска, исследующая двойственность и противоречивые чувства.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи Современное искусство

Новости

Непогода в Краснодарском крае продлится еще несколько дней
В Краснодаре пройдет однодневная выставка с элементами перформанса, экспонаты которой будут интерактивными
Жителей Армавира эвакуируют из-за угрозы подтопления
Аэропорт Краснодара не работает больше 16 часов. Задерживается 41 рейс
Курс «Семьеведение» необходимо преподавать с первого класса — депутат Госдумы
Краснодарцев приглашают к участию в реставрации дома начала XX века. Публикуем расписание работ

Лента новостей

Реклама на сайте