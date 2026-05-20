В Краснодаре пройдет однодневная выставка с элементами перформанса, экспонаты которой будут интерактивными
В Краснодаре 24 мая можно будет оценить работы художника Владимира Кухаря (18+)
Художник Владимир Кухарь анонсировал на 24 мая персональную выставку «Акколада». Экспозицию можно будет увидеть только в течение одного вечера.
По всему пространству будут расставлены экспонаты, часть из которых интерактивная.
«В работах Владимира сталкиваются несколько пластов: урбанистика предстает как захват былого природного счастья, пейзаж видится нами как руинированное антропоморфное; домашний быт открывает поле неожиданных событий; передвижение в транспорте позволяет войти во временной портал», — рассказали организаторы.
Владимир Кухарь родился в украинском селе Гвардейском. Детство и юность провел в Черкесске, где окончил художественную школу. В Краснодаре расписывал храм Ильи Пророка.
Отдает предпочтение живописи маслом, но пытается пробовать новые формы реализации. Наиболее известен публике по узнаваемым монохромным, утопающим в символизме пейзажам, в том числе городским с элементами архитектуры. Работы Владимира Кухаря находятся в частных коллекциях России и Европы.
Выставка пройдет 24 мая с 18:00 до 21:00 в галерее «Зыръ» на улице Пушкина, 29, квартира 9. Вход свободный.
Краснодарский проект «Зыръ» возник в 2019 году. Его цель — организация открытых творческих встреч на базе квартиры (место проживания художников). Проект проводит квартирники, концерты, выставки.
