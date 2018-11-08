Редактора «БлогСочи» Валова привезли в суд в крови. Конвоиры заявили, что он повредил шею ручкой

Главный редактор издания «БлогСочи» Александр Валов 8 ноября был доставлен из СИЗО на заседание суда по его делу с раной на шее

По словам защитников подсудимого, на шее у Валова была резаная рана, а на руках — следы крови. Он отказался сообщать адвокату причины и обстоятельства происшествия в присутствии суда и конвоя.

Адвокат Александр Попков рассказал «Росбалту», что конвой доставил его подзащитного с опозданием почти на два часа.

«Конвоиры пояснили, что произошло членовредительство, что он сам себе нанес рану ручкой», — рассказал Попков.

Валова отвезли в больницу, врачи поставили ему диагноз «резаная рана шеи», оказали медицинскую помощь и решили, что он не нуждается в экстренной госпитализации. Блогер заявил, что потерял литр крови, но конвоиры это опровергли.

В ходе заседания Валов сообщил, что плохо себя чувствует, и попросил отложить заседание. Судья отказал. После нескольких ходатайств он согласился вызвать скорую помощь, но врачи не нашли угрозы его здоровью, заседание продолжили, передает «Медиазона».

Попков добавил, что Валов не жаловался на сотрудников этого СИЗО.

Напомним, в июне Валов, находясь в камере СИЗО, проткнул себе живот ручкой. Это произошло из-за того, что надзиратели отказывались вызывать «скорую помощь», несмотря на жалобы заключенного на плохое самочувствие. Из-за ранения было отложено первое заседание по его делу.

Как сообщали Юга.ру, Валова задержали 19 января, а после арестовали. Его обвиняют в вымогательстве 300 тыс. рублей у депутата Госдумы Юрия Напсо — якобы Валов угрожал ему публикацией компромата: когда на «БлогСочи» появились несколько статей, Напсо перевел деньги Валову и предложил еще столько же за удаление информации. Сам Валов заявляет, что 300 тыс. рублей были ему перечислены за рекламные услуги. Он связал уголовное преследование с попыткой закрыть сайт.

В декабре 2017 года Лазаревский районный суд обязал Валова выплатить Напсо 1 млн рублей компенсации морального ущерба. Депутат подал в суд после публикаций о том, что он якобы построил частный бассейн в Лоо, огородив часть общественного пляжа. Валов вину не признал.

Отметим, что на сегодняшнее заседание должны были явиться сам Напсо и мэр Сочи Анатолий Пахомов, который проходит по делу как свидетель (Валов указал следователям, что Пахомов якобы пытался примирить его с Напсо). Однако оба они в суд не пришли. Пахомов заявил «Кавказскому узлу», что не получал повестку, а депутат прислал заявление о том, что он не может явиться сегодня.