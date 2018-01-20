Сочинского блогера Валова задержали. Его подозревают в вымогательстве денег у депутата Госдумы

Сочинского блогера Александра Валова задержали. Его подозревают в вымогательстве денег у депутата Госдумы

О задержании сообщил адвокат Валова Александр Попков. По его словам, Валова задержали следователи СК на 48 часов по подозрению в вымогательстве денег в крупном размере у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. При обыске у Валова изъяли телефоны, документы, компьютерную технику и фототехнику. Ничего запрещенного не нашли.

По словам Попкова, Валов считает уголовное преследование политически мотивированным. Адвокат рассказал Юга.ру, что суд по избранию меры пресечения Валову, скорее всего, состоится 21 января.