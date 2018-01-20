Сочинского блогера Валова задержали. Его подозревают в вымогательстве денег у депутата Госдумы
Сочинского блогера Александра Валова задержали. Его подозревают в вымогательстве денег у депутата Госдумы
О задержании сообщил адвокат Валова Александр Попков. По его словам, Валова задержали следователи СК на 48 часов по подозрению в вымогательстве денег в крупном размере у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. При обыске у Валова изъяли телефоны, документы, компьютерную технику и фототехнику. Ничего запрещенного не нашли.
По словам Попкова, Валов считает уголовное преследование политически мотивированным. Адвокат рассказал Юга.ру, что суд по избранию меры пресечения Валову, скорее всего, состоится 21 января.
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года Лазаревский районный суд обязал Валова выплатить Напсо 1 млн рублей, а соответчика Владимира Мельникова — 500 тыс. рублей. Депутат подал в суд после публикаций о том, что он якобы построил частный бассейн в Лоо, огородив часть общественного пляжа. Напсо назвал сведения о своем бассейне не лживыми, а спорными.
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