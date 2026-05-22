20 литров в одни руки. В Севастополе ввели ограничения на покупку бензина
Власти Севастополя ввели ограничения на покупку бензина. Его не хватает из-за логистических сложностей
22 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил, что в городе вводятся ограничения на продажу бензина из-за логистических сложностей, причины которых неизвестны.
Ограничения касаются автозаправочных станций сети ТЭС — продать смогут не более 20 литров бензина в одни руки. Это касается как автомобилистов, так и тех, кто пришел только с канистрой.
Такое же правило действует и для водителей, которые приехали на машине и взяли с собой канистру, чтобы заправить и автомобиль, и тару — придется выбрать что-то одно.
Развожаев подчеркнул, что нововведения необходимы для того, чтобы не создавать искусственный ажиотаж. Также он рассказал о ситуации с бензином на заправках города:
- на АЗС сети АТАН есть бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, но не на всех станциях;
- на части АЗС сети ТЭС есть бензин АИ-92, поставка АИ-95 и дизельного топлива ожидается к вечеру 22 мая. Дизельное топливо выдают по талонам.
Ранее, в сентябре 2025 года, жители Крыма уже жаловались на перебои с бензином. Тогда губернатор Севастополя объяснил, что топливо везут по морю, а штормы и ограничения судоходства корректируют график поставок.
29 сентября в Крыму ввели лимит на покупку бензина — 30 литров в одни руки один раз в сутки, а 1 октября сократили его до 20 литров.
Как писали Юга.ру, в январе власти Ростовской области одобрили законопроект о продаже бензина по паспорту.