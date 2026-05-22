20 литров в одни руки. В Севастополе ввели ограничения на покупку бензина

Власти Севастополя ввели ограничения на покупку бензина. Его не хватает из-за логистических сложностей

22 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил, что в городе вводятся ограничения на продажу бензина из-за логистических сложностей, причины которых неизвестны.

Ограничения касаются автозаправочных станций сети ТЭС — продать смогут не более 20 литров бензина в одни руки. Это касается как автомобилистов, так и тех, кто пришел только с канистрой.

Такое же правило действует и для водителей, которые приехали на машине и взяли с собой канистру, чтобы заправить и автомобиль, и тару — придется выбрать что-то одно.

Развожаев подчеркнул, что нововведения необходимы для того, чтобы не создавать искусственный ажиотаж. Также он рассказал о ситуации с бензином на заправках города: