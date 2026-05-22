Синоптики рассказали, каким будет лето 2026 года в Краснодаре
22 мая Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на лето 2026 года в разных городах, в том числе и в Краснодаре. По данным синоптиков, сезон будет теплым — средняя температура превысит норму, однако экстремальной жары не прогнозируется.
Средняя температура в июне составит 22,2 °C, количество осадков — 81 мм. Погода ожидается комфортной, а дождей будет немного.
В июле прогнозируется температура немного выше нормы — всего на 0,1 °C. В среднем воздух прогреется до 24,9 °C, а количество осадков составит около 85% от нормы — 65 мм.
Август будет теплее обычного на 0,2 °C — средняя температура составит 24,7 °C. Осадков при этом ожидается больше нормы — около 120%, или 41 мм.
Синоптики отметили, что прогноз является вероятностным и будет дополняться новыми данными и корректировками в течение сезона с учетом краткосрочных прогнозов.
