Синоптики рассказали, каким будет лето 2026 года в Краснодаре

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Росгидромет опубликовал прогноз погоды на июнь, июль и август в Краснодаре

22 мая Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на лето 2026 года в разных городах, в том числе и в Краснодаре. По данным синоптиков, сезон будет теплым — средняя температура превысит норму, однако экстремальной жары не прогнозируется.

Средняя температура в июне составит 22,2 °C, количество осадков — 81 мм. Погода ожидается комфортной, а дождей будет немного.

В июле прогнозируется температура немного выше нормы — всего на 0,1 °C. В среднем воздух прогреется до 24,9 °C, а количество осадков составит около 85% от нормы — 65 мм.

Август будет теплее обычного на 0,2 °C — средняя температура составит 24,7 °C. Осадков при этом ожидается больше нормы — около 120%, или 41 мм.

Синоптики отметили, что прогноз является вероятностным и будет дополняться новыми данными и корректировками в течение сезона с учетом краткосрочных прогнозов.

Как писали Юга.ру, 22 мая под Геленджиком ливневый паводок снес пешеходный мост у популярных водопадов.

