Редактор «БлогСочи» Валов не попал на суд из-за ранения в живот
Адвокат Александр Попков сообщил о ранении задержанного редактора издания «БлогСочи» Александра Валова
По словам Попкова, Валова не доставили в суд на заседание по продлению меры пресечения из-за ранения в живот. Следователь по особо важным делам Евгений Сидоренко сказал во время заседания, что блогера увозили в больницу Армавира с проникающим ранением брюшной полости.
«Валов якобы сам себе воткнул ручку в живот, но это все сейчас требует тщательной проверки», — заявил Попков.
По словам следователя, добавил адвокат, 15 июня Валова выписали из больницы и рекомендовали продолжить лечение и медицинское наблюдение. По состоянию здоровья Валов не присутствовал на заседании. Суд продлили его арест до 19 июля. Попков заявил, что решение вынесено с процессуальными нарушениями.
«Несмотря на заявления защитников, суд проигнорировал отсутствие вообще каких-либо доказательств причастности Валова к совершению вменяемого преступления и мотивированно наши доводы не отверг», — рассказал адвокат «Медиазоне».
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Как сообщали Юга.ру, Валова задержали 19 января, а после арестовали. Его обвиняют в вымогательстве 300 тыс. рублей у депутата Госдумы Юрия Напсо — якобы Валов угрожал ему публикацией компромата. Когда на «БлогСочи» появились несколько статей, Напсо перевел деньги Валову и предложил еще столько же за удаление информации.
В декабре 2017 года Лазаревский районный суд обязал Валова выплатить Напсо 1 млн рублей компенсации морального ущерба. Депутат подал в суд после публикаций о том, что он якобы построил частный бассейн в Лоо, огородив часть общественного пляжа. Валов вину не признал.
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