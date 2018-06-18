Редактор «БлогСочи» Валов не попал на суд из-за ранения в живот

Адвокат Александр Попков сообщил о ранении задержанного редактора издания «БлогСочи» Александра Валова

По словам Попкова, Валова не доставили в суд на заседание по продлению меры пресечения из-за ранения в живот. Следователь по особо важным делам Евгений Сидоренко сказал во время заседания, что блогера увозили в больницу Армавира с проникающим ранением брюшной полости.

«Валов якобы сам себе воткнул ручку в живот, но это все сейчас требует тщательной проверки», — заявил Попков.

По словам следователя, добавил адвокат, 15 июня Валова выписали из больницы и рекомендовали продолжить лечение и медицинское наблюдение. По состоянию здоровья Валов не присутствовал на заседании. Суд продлили его арест до 19 июля. Попков заявил, что решение вынесено с процессуальными нарушениями.

«Несмотря на заявления защитников, суд проигнорировал отсутствие вообще каких-либо доказательств причастности Валова к совершению вменяемого преступления и мотивированно наши доводы не отверг», — рассказал адвокат «Медиазоне».