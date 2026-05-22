В Ейске почти 13 тыс. квартир остались без горячей воды из-за долгов за газ — жители греют воду в чайниках
Жителям Ейска отключили горячую воду. Сумма задолженности за газ превысила 100 млн рублей
21 мая «Кубань24» сообщил, что в Ейске почти 13 тыс. квартир остались без горячей воды из-за долгов ресурсоснабжающей организации перед поставщиком газа. Люди вынуждены греть воду в кастрюлях и чайниках, чтобы просто помыться. Сумма задолженности составляет 110 млн рублей.
Жители многоэтажки на улице Пионерской возмущены происходящим. Они вносят плату за горячую воду, но фактически услугу не получают.
«Все должны платить за коммунальные услуги. Я тоже их всегда оплачиваю. Но, пожалуйста, не таким способом, не таким давлением. Ищите такой вариант, чтобы именно с должника выбивать его долг», — возмущается Наталья Шпилова.
На подъездах уже вывесили списки злостных неплательщиков. Например, владелец одной из квартир задолжал больше 200 тыс. рублей.
Бюджетные организации тоже должны теплосетям, но их платежи идут текущим периодом. В самой ресурсоснабжающей организации поясняют: люди не рассчитываются за уже полученный ресурс. В судах удалось выиграть иски на 50 млн рублей, однако реально взыскать получилось меньше 1 млн рублей.
«Мы «Газпрому» за газ должны 90 млн рублей. Если задолженность населения длится годами, она накапливалась с 2020 года, то у нас «Газпрому» задолженность за два месяца», — заявил директор ресурсоснабжающей организации Вячеслав Темников.
Проблемы с оплатой долгов касаются не только Ейска, где отключили 12 котельных. В список должников также входят Крымск, Геленджик, Горячий Ключ, Северский и Успенский районы. Суммарная задолженность за потребленный газ по всему Краснодарскому краю превысила 1 млрд рублей. И именно ейская компания — одна из самых злостных неплательщиц в регионе.
«Отсутствие своевременной оплаты за поставленный ресурс может повлечь невозможность получения паспортов готовности предприятий к отопительному сезону, что создает дополнительные риски для своевременного начала осенне-зимнего периода в Краснодарском крае», — сообщили в «Газпром межрегионгаз Краснодар».
Ситуация в Ейске повторяется из года в год. Местные власти уже заявили о намерении расторгнуть концессионное соглашение с ресурсоснабжающей организацией.
«Мы настаиваем на том, чтобы мы завершили концессию в рамках суда. Предполагаем возвращать обратно МУП тепловые сети. Так мы сможем прозрачно наблюдать их деятельность», — заявил заместитель главы Ейского района Егор Иванов.
Сейчас местные власти ведут переговоры с газовиками: выясняют, на каких условиях топливо снова начнут подавать в котельные. Однако конкретные сроки возобновления подачи горячей воды пока не называются.
