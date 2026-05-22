В Ейске почти 13 тыс. квартир остались без горячей воды из-за долгов за газ — жители греют воду в чайниках

21 мая «Кубань24» сообщил, что в Ейске почти 13 тыс. квартир остались без горячей воды из-за долгов ресурсоснабжающей организации перед поставщиком газа. Люди вынуждены греть воду в кастрюлях и чайниках, чтобы просто помыться. Сумма задолженности составляет 110 млн рублей.

Жители многоэтажки на улице Пионерской возмущены происходящим. Они вносят плату за горячую воду, но фактически услугу не получают.

«Все должны платить за коммунальные услуги. Я тоже их всегда оплачиваю. Но, пожалуйста, не таким способом, не таким давлением. Ищите такой вариант, чтобы именно с должника выбивать его долг», — возмущается Наталья Шпилова.

На подъездах уже вывесили списки злостных неплательщиков. Например, владелец одной из квартир задолжал больше 200 тыс. рублей.