Краснодарцев приглашают к участию в реставрации дома начала XX века. Публикуем расписание работ

17 мая телеграм-канал движения «Том Сойер Фест Краснодар» рассказал о ходе восстановительных работ исторического здания на улице Кирова, 89, а также опубликовал расписание новых волонтерских встреч.

Напомним, реставрировать дом на улице Кирова команда «Том Сойер Феста» начала в первых числах мая. Само здание еще в 2023 году признали аварийным и приговорили к сносу. Однако в конце 2025 года жители обратились в суд и добились отмены этого решения.

Уже прошло несколько встреч, на каждую из которых пришло более 16 волонтеров. «Том Сойер Фест Краснодар» рассказал, что активисты начали отмывать боковой фасад дома от копоти. Также команда приняла в дар от неравнодушных людей 40 кирпичей XIX века, которые в дальнейшем вставят в зазоры.