Краснодарцев приглашают к участию в реставрации дома начала XX века. Публикуем расписание работ
«Том Сойер Фест Краснодар» приглашает желающих на восстановительные работы старинного здания, которое жители спасли от сноса
17 мая телеграм-канал движения «Том Сойер Фест Краснодар» рассказал о ходе восстановительных работ исторического здания на улице Кирова, 89, а также опубликовал расписание новых волонтерских встреч.
Напомним, реставрировать дом на улице Кирова команда «Том Сойер Феста» начала в первых числах мая. Само здание еще в 2023 году признали аварийным и приговорили к сносу. Однако в конце 2025 года жители обратились в суд и добились отмены этого решения.
Уже прошло несколько встреч, на каждую из которых пришло более 16 волонтеров. «Том Сойер Фест Краснодар» рассказал, что активисты начали отмывать боковой фасад дома от копоти. Также команда приняла в дар от неравнодушных людей 40 кирпичей XIX века, которые в дальнейшем вставят в зазоры.
Помимо этого, волонтеры начали очищать коробки ставней, зачищать брызги цемента с фасада, убирать мох вдоль водосточных труб, шкурить детали жалюзи и смывать сине-зеленую краску с входной группы.
Следующие рабочие встречи состоятся 21 и 23 мая с 12:30 до 17:00. «Том Сойер Фест Краснодар» ждет всех желающих. Подробности можно узнать у организаторов.
«Том Сойер Фест» — фестиваль по восстановлению исторической среды, преимущественно дореволюционной. Движение запустил историк Андрей Кочетков в 2015 году в Самаре. Фестиваль проходит в 60 городах и селах РФ и несколько лет назад появился в Краснодаре.
«Том Сойер Фест» существует благодаря спонсорам, частным пожертвованиям, президентским грантам и благотворительным архитектурным фондам.
