Под Геленджиком ливневый паводок снес пешеходный мост у популярных водопадов
Бурный поток поднял уровень реки Жане и понес к морю массу древесного мусора — это явление называют карчеходом
Утром 22 мая телеграм-канал «Жизнь на море — Геленджик Новороссийск Анапа» опубликовал видео разрушения пешеходного моста в результате ливневого паводка. Накануне река Жане резко поднялась во время дождя и сносила все на своем пути.
Разлившаяся река понесла к морю массу веток и древесного мусора. Это явление называют карчеходом. Главная опасность в том, что вся эта масса забивает русло и мостовые опоры, усиливая разрушения. Карчеход называют одной из причин трагедии в Крымске в июле 2012 года, наряду с аномальными ливнями и замусоренным руслом реки, протекавшей через город.
Долина реки Жане расположена у села Возрождение, примерно в 15 км от Геленджика, и считается популярным местом для туристов. Вдоль реки находятся каскады водопадов, а также уникальные археологические памятники — дольмены и адыгские курганы. В сезон сюда идут автобусные экскурсии и джиппинг-туры.
Напомним, что разрушение мостов во время ливней стало для побережья почти ежегодной историей. В августе 2025 года в селе Лермонтово под Туапсе железный аварийный мост через реку Шапсухо смыло бурным потоком, без переправы остались около 300 домов. Новый мост в Лермонтово обойдется в 767 млн рублей, а проект разработали с учетом паводковой обстановки: высота пролета позволит пропускать воду вместе с древесным мусором и корягами.
Как писали Юга.ру, в середине мая Майкоп затопило после сильного ливня.