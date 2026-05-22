Под Геленджиком ливневый паводок снес пешеходный мост у популярных водопадов

Утром 22 мая телеграм-канал «Жизнь на море — Геленджик Новороссийск Анапа» опубликовал видео разрушения пешеходного моста в результате ливневого паводка. Накануне река Жане резко поднялась во время дождя и сносила все на своем пути.

Разлившаяся река понесла к морю массу веток и древесного мусора. Это явление называют карчеходом. Главная опасность в том, что вся эта масса забивает русло и мостовые опоры, усиливая разрушения. Карчеход называют одной из причин трагедии в Крымске в июле 2012 года, наряду с аномальными ливнями и замусоренным руслом реки, протекавшей через город.

Долина реки Жане расположена у села Возрождение, примерно в 15 км от Геленджика, и считается популярным местом для туристов. Вдоль реки находятся каскады водопадов, а также уникальные археологические памятники — дольмены и адыгские курганы. В сезон сюда идут автобусные экскурсии и джиппинг-туры.