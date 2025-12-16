Экс-депутата Госдумы от Краснодарского края Юрия Напсо объявили в розыск

Краснодарский край, Вся Россия

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Экс-парламентария Юрия Напсо разыскивают по уголовной статье. До этого его лишили мандата из-за прогулов

16 декабря ТАСС сообщило, что бывшего депутата Госдумы от Ростовской области и Краснодарского края Юрия Напсо объявили в розыск. Информация появилась в базе МВД.

Согласно картотеки, Напсо разыскивают по уголовной статье. Однако не указано, по какой именно.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что чиновник стал фигурантом дела об изнасиловании 19-летней помощницы. По версии следствия, он совершил преступление в 2023 году. При этом сам Юрий Напсо выступал за пожизненное заключение и даже смертную казнь для насильников.

В апреле 2025 года Госдума единогласно лишила его мандата за отсутствие на заседаниях больше 200 дней без уважительной причины. При этом сам чиновник говорил, что это время находился на лечении за границей.

В ноябре по решению суда в доход государства обратили его имущество, оцененное в 1,4 млрд рублей. Причиной стала незаконная предпринимательская деятельность.

Как писали Юга.ру, бывшего вице-мэра Краснодара Нетребу осудили на 4 года колонии за мошенничество.

