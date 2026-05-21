Бунгало за 5000, шезлонги от 200 рублей. Узнали, сколько стоит пляжный отдых в Геленджике

21 мая в Геленджик пришло лето — люди на побережье купаются и загорают. Например, телеграм-канал «Жизнь на море» опубликовал фото и видео с Центрального пляжа, где уже можно увидеть большое количество отдыхающих. В честь старта курортного сезона Юга.ру узнали, сколько стоит пляжный отдых в Геленджике, а также аренда шезлонгов и бунгало.

На Центральном пляже аренда шезлонга на весь день обойдется от 600 до 1200 рублей — цена зависит от того, есть ли матрас. Зонт стоит 550 рублей. Для тех, кто хочет разместиться с большим комфортом, доступны бунгало с кондиционером — от 3500 рублей за день.

На Спортивном пляже, который находится недалеко от Центрального рынка, можно арендовать шезлонг за 200 рублей за полдня, а зонт — за 100 рублей.

На пляже «2к26» (ранее известном как «Камыши», затем как «2к19» и далее по годам) в районе Толстого мыса аренда шезлонга на полдня обойдется от 600 рублей, а набора из двух шезлонгов и зонта — от 1100 рублей.