Бунгало за 5000, шезлонги от 200 рублей. Узнали, сколько стоит пляжный отдых в Геленджике
21 мая в Геленджик пришло лето — люди на побережье купаются и загорают. Например, телеграм-канал «Жизнь на море» опубликовал фото и видео с Центрального пляжа, где уже можно увидеть большое количество отдыхающих. В честь старта курортного сезона Юга.ру узнали, сколько стоит пляжный отдых в Геленджике, а также аренда шезлонгов и бунгало.
На Центральном пляже аренда шезлонга на весь день обойдется от 600 до 1200 рублей — цена зависит от того, есть ли матрас. Зонт стоит 550 рублей. Для тех, кто хочет разместиться с большим комфортом, доступны бунгало с кондиционером — от 3500 рублей за день.
На Спортивном пляже, который находится недалеко от Центрального рынка, можно арендовать шезлонг за 200 рублей за полдня, а зонт — за 100 рублей.
На пляже «2к26» (ранее известном как «Камыши», затем как «2к19» и далее по годам) в районе Толстого мыса аренда шезлонга на полдня обойдется от 600 рублей, а набора из двух шезлонгов и зонта — от 1100 рублей.
На пляже «Сады морей» в районе Толстого мыса за шезлонг придется отдать от 350 рублей за полдня и от 700 рублей за весь день, а за матрас к нему — от 200 рублей. Аренда бунгало на весь день обойдется в 3500 рублей, а набора из бунгало, двух шезлонгов и зонта — в 6000 рублей.
На пляже санатория «Русь», расположенном недалеко от аэропорта и аквапарка, лежак можно взять за 200 рублей в день, а зонт — за 150 рублей. Место под навесом обойдется еще в 400 рублей.
Также в Геленджике есть премиальные пляжные зоны отдыха, например, «Саламандра», расположенная на Лермонтовском бульваре. Там аренда шезлонга на весь день стоит 1000 рублей, а пуфика или кресла — 500 рублей. Есть и более комфортные варианты размещения: кровать «Ракушка» за 2000 рублей на весь день, малое бунгало — за 3000 рублей, большое — за 5000 рублей.
Отметим, что отдых в мае и июне на курорте дешевле, поэтому в пик сезона — в июле и августе — стоимость пляжных удобств может вырасти еще на 10–20%.
