Сочинских блогеров обязали выплатить депутату Госдумы 1,5 млн рублей за моральный ущерб
Сочинские блогеры рассчитывают добиться справедливости в суде и не выплачивать депутату Госдумы Юрию Напсо 1,5 млн рублей компенсации морального ущерба
Избранный в составе федерального списка партии ЛДПР Юрий Напсо подал иск после публикации статьи в блоге главного редактора «БлогСочи» Александра Валова. В публикации говорится, что Юрий Напсо построил частный бассейн в Лоо, огородив часть общественного пляжа.
Депутат назвал сведения о своем бассейне не лживыми, а спорными, передает «Собеседник».
«В результате распространения ответчиком спорных сведений истцу причинен моральный вред», — говорится в иске Напсо, где поясняется, что статью просмотрели 12,6 тыс. раз.
Лазаревский районный суд обязал Валова выплатить депутату 1 млн рублей, а соответчика Владимира Мельникова — 500 тыс. рублей.
«Не факт, что мы выплатим компенсацию. Мы будем подавать кассацию и дальше добиваться верховного суда. Будем до конца защищать свободу слова блогеров и других СМИ», — сообщил порталу Юга.ру редактор ресурса «БлогСочи» Александр Валов.
Он считает, что решение суда абсолютно беспрецедентно, оно ограничивает конституционные права на свободу слова.
«Все высказывания, которые были допущены мною в отношении Напсо, обоснованы, доказаны и подкреплены фактами, — подчеркнул Валов. — Как только будет получено решение суда, мы сразу подадим кассацию. Наша задача — добиться верховного суда, добиться правосудия».
В ближайших планах Валова — подать заявку на всеобщий митинг в Краснодаре. Планируется, что в акции примут участие не только блогеры, но и обманутые дольщики и фермеры.
«В данном случае мы защищаем свободу слова всех СМИ Краснодарского края», — заключил блогер.
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