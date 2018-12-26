Главреда «БлогСочи» Валова осудили на шесть лет колонии за вымогательство у депутата

Лазаревский районный суд Сочи 26 декабря приговорил главного редактора «БлогСочи» Александра Валова к шести годам колонии общего режима

Об этом порталу Юга.ру сообщил эколог и активист Евгений Витишко, который был общественным защитником на суде. По его словам, Валову назначили шесть лет колонии и штраф 700 тыс. рублей — из них 400 тыс. рублей в пользу государства. Остальные 300 тыс. рублей предназначены депутату Госдумы Юрию Напсо в качестве компенсации.

Как сообщали Юга.ру, Валова задержали 19 января, а после арестовали. Его обвинили в вымогательстве 300 тыс. рублей у депутата Госдумы Юрия Напсо — якобы Валов угрожал ему публикацией компромата: когда на «БлогСочи» появились несколько статей, Напсо перевел деньги Валову и предложил еще столько же за удаление информации. Сам Валов заявляет, что 300 тыс. рублей были ему перечислены за рекламные услуги. Он связал уголовное преследование с попыткой закрыть сайт.

Прокуратура требовала назначить Валову наказание в шесть лет и три месяца колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. рублей.