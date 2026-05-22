«Это общая ответственность». В парламенте Краснодарского края отказались вводить выплаты за поврежденные БПЛА автомобили

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев прокомментировал отсутствие выплат за пострадавшие от атак БПЛА автомобили

21 мая новостной портал «Город» опубликовал отрывок прямой трансляции с сессии Законодательного собрания Краснодарского края, посвященной мерам социальной поддержки. Депутат от «Справедливой России» Денис Хмелевской обратился к губернатору Вениамину Кондратьеву с вопросом о компенсациях за имущество, поврежденное при атаках беспилотников, — прежде всего за автомобили. По словам депутата, в партию постоянно поступают такие жалобы, а Краснодарский край остается единственным субъектом страны, который за полгода так и не принял соответствующий нормативный акт.

Губернатор в ответ обозначил главную, по его мнению, сложность — как сделать выплату справедливой. Кондратьев привел в пример разницу в стоимости автомобилей: одна машина стоит 100 тыс. рублей, другая — 20 млн, и единая компенсация рискует обернуться либо популистской «подачкой», либо несправедливостью. По словам главы региона, вопрос пока изучают.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко указал, что во многом это вопрос к страховым компаниям: одни признают повреждение машины при атаке БПЛА страховым случаем, другие — нет. Он предложил собрать представителей страховщиков и совместно установить критерии и параметры выплат. При этом, по словам спикера, ответственность здесь должна быть общей — государства, бизнеса и общества.

Напомним, что в конце апреля депутат Госдумы от «Справедливой России» Сергей Миронов предложил обязать предприятия сбивать беспилотники своими силами, заявив, что это должно стать прямой обязанностью руководства компаний, а не добровольным выбором. Параллельно растет спрос на страхование: за год число полисов от последствий падения БПЛА на Юге выросло в среднем в десять раз.

Особенно остро вопрос компенсаций встал после атаки на аул Новая Адыгея в ночь на 21 января. Тогда повреждения получили 172 автомобиля, 27 из которых полностью сгорели. Владельцам частично поврежденных машин власти Адыгеи выплатили до 500 тыс. рублей, а тем, чья машина сгорела, — до 1 млн.

Как писали Юга.ру, страховая компания отказалась платить за поврежденную БПЛА нефтебазу под Анапой.

