«Это общая ответственность». В парламенте Краснодарского края отказались вводить выплаты за поврежденные БПЛА автомобили
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев прокомментировал отсутствие выплат за пострадавшие от атак БПЛА автомобили
21 мая новостной портал «Город» опубликовал отрывок прямой трансляции с сессии Законодательного собрания Краснодарского края, посвященной мерам социальной поддержки. Депутат от «Справедливой России» Денис Хмелевской обратился к губернатору Вениамину Кондратьеву с вопросом о компенсациях за имущество, поврежденное при атаках беспилотников, — прежде всего за автомобили. По словам депутата, в партию постоянно поступают такие жалобы, а Краснодарский край остается единственным субъектом страны, который за полгода так и не принял соответствующий нормативный акт.
Губернатор в ответ обозначил главную, по его мнению, сложность — как сделать выплату справедливой. Кондратьев привел в пример разницу в стоимости автомобилей: одна машина стоит 100 тыс. рублей, другая — 20 млн, и единая компенсация рискует обернуться либо популистской «подачкой», либо несправедливостью. По словам главы региона, вопрос пока изучают.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко указал, что во многом это вопрос к страховым компаниям: одни признают повреждение машины при атаке БПЛА страховым случаем, другие — нет. Он предложил собрать представителей страховщиков и совместно установить критерии и параметры выплат. При этом, по словам спикера, ответственность здесь должна быть общей — государства, бизнеса и общества.
Напомним, что в конце апреля депутат Госдумы от «Справедливой России» Сергей Миронов предложил обязать предприятия сбивать беспилотники своими силами, заявив, что это должно стать прямой обязанностью руководства компаний, а не добровольным выбором. Параллельно растет спрос на страхование: за год число полисов от последствий падения БПЛА на Юге выросло в среднем в десять раз.
Особенно остро вопрос компенсаций встал после атаки на аул Новая Адыгея в ночь на 21 января. Тогда повреждения получили 172 автомобиля, 27 из которых полностью сгорели. Владельцам частично поврежденных машин власти Адыгеи выплатили до 500 тыс. рублей, а тем, чья машина сгорела, — до 1 млн.
Как писали Юга.ру, страховая компания отказалась платить за поврежденную БПЛА нефтебазу под Анапой.