Сочинского блогера арестовали на два месяца по делу о вымогательстве денег у депутата

Суд Центрального района Сочи 21 января вынес решение об аресте блогера Александра Валова, который подозревается в вымогательстве

Валов пробудет под арестом до 19 марта, все это время он проведет в следственном изоляторе Армавира, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на официального представителя СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года Лазаревский районный суд обязал Александра Валова выплатить депутату Госдумы Юрию Напсо 1 млн рублей компенсации морального ущерба. Депутат подал в суд после публикаций о том, что он якобы построил частный бассейн в Лоо, огородив часть общественного пляжа.

19 января блогера задержали по подозрению в вымогательстве денег у депутата.