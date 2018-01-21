Сочинского блогера арестовали на два месяца по делу о вымогательстве денег у депутата
Суд Центрального района Сочи 21 января вынес решение об аресте блогера Александра Валова, который подозревается в вымогательстве
Валов пробудет под арестом до 19 марта, все это время он проведет в следственном изоляторе Армавира, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на официального представителя СК РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года Лазаревский районный суд обязал Александра Валова выплатить депутату Госдумы Юрию Напсо 1 млн рублей компенсации морального ущерба. Депутат подал в суд после публикаций о том, что он якобы построил частный бассейн в Лоо, огородив часть общественного пляжа.
19 января блогера задержали по подозрению в вымогательстве денег у депутата.
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