Сочинского блогера арестовали на два месяца по делу о вымогательстве денег у депутата

Краснодарский край

Распечатать

  • Александр Валов © Фото из аккаунта facebook.com/osnigirev

Суд Центрального района Сочи 21 января вынес решение об аресте блогера Александра Валова, который подозревается в вымогательстве

Валов пробудет под арестом до 19 марта, все это время он проведет в следственном изоляторе Армавира, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на официального представителя СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года Лазаревский районный суд обязал Александра Валова выплатить депутату Госдумы Юрию Напсо 1 млн рублей компенсации морального ущерба. Депутат подал в суд после публикаций о том, что он якобы построил частный бассейн в Лоо, огородив часть общественного пляжа. 

19 января блогера задержали по подозрению в вымогательстве денег у депутата.

Вымогательство Интернет Сочи Суд
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Сочинского блогера арестовали на два месяца по делу о вымогательстве денег у депутата
«Локомотив-Кубань» одолел «Химки» в домашнем матче Единой лиги ВТБ
Исполнять обязанности мэра Махачкалы будет его заместитель Абусупьян Гасанов
В Краснодаре поваленные ветром строительные леса повредили шесть машин
На Дону мужчина украл двигатель карусели в парке аттракционов
На Кубани вновь объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале