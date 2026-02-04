«Последствия еще устраняются». В Роспотребнадзоре заявили, что пляжи Анапы пока нельзя открывать для отдыхающих

4 февраля «Интерфакс» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщил , что пляжи Анапы и Темрюкского района на данный момент открывать нельзя, но к началу лета ситуация может измениться. По ее словам, содержание нефтепродуктов в песке пока очень высокое. Попова отметила, что в 2025 году в Анапе работали все санатории и детские лагеря, но без использования пляжей.

Глава ведомства рассказала, что в прошлом году специалисты обследовали воду, песок и гальку. Они не обнаружили превышений вредных веществ в Крыму и на побережье Краснодарского края, кроме загрязненной зоны.

«Последствия этой чрезвычайной ситуации сегодня еще устраняются. Мы делаем все, чтобы как можно скорее можно было открыть пляжи, но ситуация не такая простая, как бы нам хотелось», — поделилась Попова.

Напомним, что 15 декабря 2024 года у берегов Краснодарского края произошла экологическая катастрофа — разлив нефти из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе. С этого момента волонтеры и активисты устраняют последствия ЧП. Весной 2025 года Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюка непригодными для купания и закрыл к ним доступ.



В сентябре власти Краснодарского края заявили, что собрали весь мазут со дна Черного моря. Однако волонтеры до сих пор находят на пляжах мазут, испачканных птиц и мертвых животных.



5 декабря 2025 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на прямой линии отметил, что хочет, «чтобы курортный сезон 2026 года в Анапе состоялся». Он добавил, что власти делают для этого «все возможное и даже больше».



Ранее в Росприроднадзоре предупреждали, что пока затонувшие части танкера не убрали со дна Черного моря, они угрожают окружающей среде.