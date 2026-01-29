«Мазутная картошка ждет отдыхающих в новом курортном сезоне». На пляжах Анапы волонтеры нашли куски мазута

Волонтеры очистили от залежавшегося мазута Витязевскую и Бугазскую косу, а также Пионерский проспект в Анапе

26 января волонтерский телеграм-канал «Сети, сито, лопата» опубликовал видео, снятые на Витязевской косе, расположенной между поселком Витязево и станицей Благовещенской. В ролике автор показал большое количество мазута, которое никто не убирал и его замело песком и ракушками.  

27 января в сообществе разместили фото с пакетом мазута, убранном на Бугазской косе. 

«Это не мазут. Это будущий битум», — написали волонтеры. 

28 января добровольцы сообщили о проделанной работе на Пионерском проспекте в Анапе в районе речки Можепсин. Волонтеры обнаружили большое количество мазута в форме картошки, разбросанного вплотную на площади около 2000 кв. метров. Также нефть была сосредоточена локальными пятнами. 

Возле поселка Веселовка Темрюкского района волонтеры собрали 220 мешков мазута:

Волонтеры отметили, что на данном участке с мая 2025 года работала только техника. 

«По каким причинам это поле за девять месяцев осталось незамеченным, трудно сказать», — добавили в телеграм-канале. 

На ситуацию обратил внимание эколог Евгений Витишко. Он написал, что «эта мазутная картошка ждет отдыхающих в Анапе в новом курортном сезоне 2026».

Волонтеры заявили, что на данный момент все еще остается необходимость в дополнительной ручной силе для уборки мазута в местах, которые недоступны технике. Также они отметили, что сейчас на пляжах Анапы очистка от нефтепродуктов происходит только силами волонтеров. 

«Еще в декабре была поставлена задача: во что бы то ни стало открыть сезон в Анапе в этом году. При этом, как минимум, месяц совершенно ничего не происходит. Видимо, у нас разное понятие этого «во что бы то ни стало». Можно второй год наступать на те же грабли и ждать чуда, а можно что-то делать», — подытожили в сообществе. 

Напомним, 5 декабря 2025 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на прямой линии заявил, что хочет, «чтобы курортный сезон 2026 года в Анапе состоялся». Он добавил, что власти делают для этого «все возможное и даже больше».

Как писали Юга.ру, 7 января свежий мазут и много мусора волонтеры обнаружили у Крымского моста.

