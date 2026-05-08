Аэропорты юга России планируют возобновить работу 8 мая после 15:00 — Минтранс

Аэропорты Краснодара, Сочи, Минеральных Вод и других южных городов возобновят работу 8 мая и примут за сутки 217 рейсов

Предыстория. 8 мая беспилотник попал в здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Закрылись все аэропорты юга. По данным на 12:00, были задержаны и отменены более 80 рейсов. В ожидании вылета находятся не меньше 14 тыс. пассажиров. В Росавиации заявили, что полеты приостановлены до 23:59 11 мая.

8 мая в 14:20 пресс-служба Минтранса России сообщила, что полеты из южных аэропортов планируют возобновить после 15:00. В течение суток аэровокзалы Краснодара, Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и других городов юга должны принять 217 рейсов из регионов страны.

Также Минтранс заявил, что пассажиры могут добраться из южных городов в столицу поездом — с 10 мая будут назначены дополнительные составы в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани и Волгограда.