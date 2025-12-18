В Краснодарском крае после разлива нефти в Черном море погибли 688 китообразных
Центр спасения дельфинов рассказал, сколько особей погибло после разлива нефти в Черном море
18 декабря телеграм-канал научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» сообщил, что спустя год с момента разлива нефти в Черном море на побережье Краснодарского края зафиксировали 688 погибших китообразных. По сравнению с предыдущими годами число мертвых животных близко к максимальному значению, но не превышает его.
По данным экспертов, не все найденные дельфины погибли в результате разлива мазута. Гибель животных связывают и с другими антропогенными факторами — рыболовством и случайными попаданиями в сети, болезнями, возникающими из-за загрязнения моря стоками, а также естественной смертностью.
«Тем не менее, по нашей статистике мы могли видеть существенный всплеск погибших в первый месяц после катастрофы, ожидаемое увеличение павших в период сезона выбросов китообразных, в также их повышенное количество в конце октября и ноябре», — рассказали в научном центре.
Специалисты отметили, что влияние разлива нефтепродуктов в Черном море на популяцию китообразных еще предстоит выяснить. Согласно научным статьям, последствия экокатастрофы могут быть ощутимы в течение нескольких лет. Ученые прогнозируют увеличение количества заболеваний у дельфинов, вспышки эпизоотий и снижение рождаемости из-за накопления токсинов в организме.
