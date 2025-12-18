В Краснодарском крае после разлива нефти в Черном море погибли 688 китообразных

18 декабря телеграм-канал научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» сообщил, что спустя год с момента разлива нефти в Черном море на побережье Краснодарского края зафиксировали 688 погибших китообразных. По сравнению с предыдущими годами число мертвых животных близко к максимальному значению, но не превышает его.

По данным экспертов, не все найденные дельфины погибли в результате разлива мазута. Гибель животных связывают и с другими антропогенными факторами — рыболовством и случайными попаданиями в сети, болезнями, возникающими из-за загрязнения моря стоками, а также естественной смертностью.



«Тем не менее, по нашей статистике мы могли видеть существенный всплеск погибших в первый месяц после катастрофы, ожидаемое увеличение павших в период сезона выбросов китообразных, в также их повышенное количество в конце октября и ноябре», — рассказали в научном центре.