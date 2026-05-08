На Кубани медикам стали платить на 16% больше, но врачей все равно не хватает

Краснодарский край

  © Фото DCStudio, ru.freepik.com
Эксперты завили, что в Краснодарском крае зарплаты медработников за год выросли до 73 тыс. рублей. Однако регион продолжает испытывать «кадровый голод»

8 мая представители hh.ru сообщили «Эксперту Юг», что в апреле 2026 года в Краснодарском крае медианная предлагаемая зарплата медиков достигла 73,3 тыс. рублей. За год этот показатель вырос на 16% (в апреле 2025-го врачам предлагали около 63,1 тыс. рублей).

По данным экспертов, всего в апреле в регионе было открыто более 1,7 тыс. вакансий для медработников. Специалистов ищут не только больницы и аптеки. 35% вакансий пришлось на сферу медицины и фармации, 9% — на гостинично-ресторанный бизнес (отели и санатории), 5% — на розничную торговлю.

Рост зарплат специалисты зафиксировали по всему югу РФ. Однако в Ставропольском крае динамика оказалась самой высокой — зарплаты выросли на 18% (до 65 тыс. рублей), открыто более 300 вакансий. В Ростовской области прирост составил 15% (зарплаты достигли 69,4 тыс. рублей), открыто свыше 800 вакансий.

Несмотря на рост зарплат, в южных регионах наблюдается дефицит кадров. Согласно hh.индексу, комфортная для рынка норма — это 4–8 резюме на одну вакансию. В Ростовской области этот показатель ниже — 3,1 (острый дефицит), в Краснодарском крае он составил 3,4 (дефицит), а в Ставропольском крае — 4,7 (в пределах нормы).

Проблема дефицита кадров для региона не нова. В 2025 году Краснодарский край показал худшую динамику в ЮФО по нехватке специалистов. Параллельно с этим Кубань вошла в список субъектов с самым низким рейтингом доверия к медицинскому обслуживанию.

