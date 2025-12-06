5 декабря Вениамин Кондратьев почти пять часов отвечал на вопросы жителей Краснодарского края в рамках прямой линии на телеканале «Кубань 24».



Редактор Юга.ру Денис Куренов посмотрел трансляцию и собрал главные темы, о которых рассказывал губернатор.

Строительство храма в ЮМР Вопрос (от ведущей). В Юбилейном микрорайоне появится единственный в России 70-метровый храм, посвященный участникам СВО. Его возведут в честь Пресвятой Богородицы, Покровительницы Воинства Российского. Расскажите о принятом решении. — Решение принято, и мы не могли не откликнуться на обращение наших бойцов, участников СВО. У них должны быть свои памятники и аллеи, но должен быть и свой храм. Богородица всегда ассоциируется с защитницей земли русской и нашего воинства. Касательно места: я знаю, что жители близлежащих домов были с чем-то не согласны. Но напомню, что еще в 2015 году, когда я стал губернатором, я отстоял эту территорию — там планировалось построить восемь высоток. Теперь там будет храм. Не просто церковь, а духовный центр. В стилобате предусмотрен зал на 500 мест — для встреч с молодежью, для патриотического воспитания. Храм величественный, вместительный (на 1000 человек), на берегу реки. И он там будет.

Водный кризис в Новороссийске и мораторий на стройку — В Новороссийске насущная проблема — обеспечение водой. Сейчас действует запрет на строительство новых высотных домов до тех пор, пока мы не решим проблему с дефицитом воды. Проблема водоснабжения Новороссийска — это проблема номер один. Мы действительно ввели запрет на строительство нового жилья, пока не решим вопрос с дефицитом воды. Одна ветка Троицкого водопровода уже подключена, но из-за активного строительства воды все равно не хватает.

Мы завершаем проектирование второй очереди водопровода, и в следующем году приступим к ее реализации. Кроме того, мы проводим мероприятия по поиску потерь и устранению незаконных врезок. Но главное решение — это строительство нового водовода. Я думаю, что в ближайшие 2–3 года мы эту проблему решим. Запрет на строительство нового жилья будет действовать до тех пор, пока не уйдет проблема с дефицитом воды. Об опасности электросамокатов для пешеходов Вопрос (Мария, Краснодар). По тротуарам на огромной скорости носятся электросамокаты и велосипеды. Это создает реальную угрозу. Хочется спокойно прогуливаться по нашим набережным, скверам и тротуарам, не переживая за свою безопасность и безопасность детей. Вениамин Иванович, помогите решить этот вопрос и навести порядок. — Проблема действительно острая. Мы неоднократно выходили с инициативой на федеральный уровень, чтобы приравнять электросамокаты к транспортным средствам. Частично нас поддержали: введен статус средств индивидуальной мобильности, появились ограничения по скорости и мощности. Однако законодательство сегодня таково: если нет выделенной велодорожки, они имеют право двигаться по тротуару, но не создавая помех пешеходам.

По факту мы видим обратное: они едут быстро, люди пугаются, случаются наезды. Ударить пешехода — сильно или не сильно — все равно недопустимо, это травмы и стресс, особенно для детей и пожилых людей. Полностью запретить самокаты мы не можем, но мы можем и должны регулировать их движение в зонах массового скопления людей. В парках, скверах, на набережных курортных городов и в историческом центре Краснодара движение должно быть либо запрещено, либо жестко ограничено по скорости. Это вопрос соблюдения правил дорожного движения, а значит — зона ответственности полиции. Но муниципалитеты не должны оставаться в стороне. Я поручаю своему заместителю Александру Руппелю и мэру Краснодара организовать совместное совещание с руководством полиции края. Необходимо выработать механизм реального контроля и привлечения нарушителей к ответственности. Просто знаки не работают — нужны меры принуждения. Безопасность пешеходов на тротуарах должна быть обеспечена безусловно.

О курортном сезоне в Анапе в 2026 году и отмене туристического налога Вопрос (Марина Смирнова, Анапа). 2025 год для жителей, индивидуальных предпринимателей и работников сферы туризма Анапы был сложным из-за отмены курортного сезона. Однако мы весь год готовились к открытию следующего. Мы надеемся и верим, что курортный сезон в 2026 году в нашем муниципальном округе будет открыт. Просим вашей поддержки и помощи в этом вопросе. — Я полностью на стороне анапчан. Я точно так же, как и вы, хочу, чтобы курортный сезон 2026 года в Анапе состоялся. Мы делаем для этого все возможное и даже больше. В первую очередь необходимо поддержать малый бизнес. Мы уже оказали меры поддержки в совокупности на 1,5 млрд рублей. Это различные преференции, в том числе в рамках краевого законодательства: мы обнулили или отсрочили налоговые льготы, обратились к правительству по отсрочке платежей. Кроме того, через Фонд микрофинансирования предусмотрели микрозаймы до 3% годовых, которые можно взять в том числе на выплату зарплат сотрудникам, чтобы сохранить рабочие места. Это экономические меры поддержки, чтобы бизнес выжил. И я надеюсь, что к началу сезона, а может быть, уже к концу зимы, ситуация позволит нам открыться.

Вопрос (Елена Чумакова, Анапа). Планируется ли в 2026 году продление отмены туристического налога в Анапе? — Я считаю, что туристический налог должен быть отменен. Это необходимо для того, чтобы вы смогли максимально заработать. Люди в Анапе живут от сезона до сезона: сдают комнаты, держат небольшие кафе, продают сувениры. Это возможность просто прожить. Поэтому, конечно, налог в 2026 году мы также обнулим.

О легализации гостевых домов и ИЖС Вопрос (Мариям, Анапа). С 1 ноября в Краснодарском крае стартовал эксперимент по легализации гостевых домов. Для владельцев это повлекло проблемы: земельные участки под гостевыми домами часто обладают сложной правовой системой, из-за чего владельцы не могут пройти самооценку и попасть в реестр. С 1 января 2026 года мы не сможем оказывать гостиничные услуги без вхождения в этот реестр. Долгие годы мы работали открыто, законно, платили налоги, а теперь лишены этой возможности. Есть ли механизм на уровне субъекта, который позволит таким пограничным объектам, как наш, пройти в реестр? — Здесь нужно быть честным и объективным. Часто там, где стоит «гостевой дом», на самом деле находится частный сектор, где живут обычные люди. И мы получаем много жалоб от соседей таких «гостевых домов» на шум, музыку, постоянный трафик машин. Люди, живущие рядом, не подписывались на то, чтобы жить по соседству с гостиницей. Земля под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) выдавалась именно для строительства жилья, а не гостиниц. Превращать ИЖС в коммерцию без согласия соседей неправильно. Однако я понимаю, что люди вложили деньги и хотят работать легально. Поэтому краевой закон должен развернуть ситуацию в сторону разрешительной нормы, но при одном условии: необходимо проведение общественных слушаний. Если соседи, живущие в этом квартале, согласятся с тем, что данный дом может функционировать как гостевой, тогда мы разрешим. Нужен алгоритм, основанный на мнении общественности. О пробках и трамвайной сети в Краснодаре Вопрос (Дмитрий Волков, Краснодар). Мы понимаем, что одна из главных проблем города — это пробки. В этой ситуации очень правильным выглядит решение развивать трамвайную сеть. Пусть трамвай станет своеобразным «наземным метро» для Краснодара, это позволит многим отказаться от личного транспорта. Но когда темпы развития трамвая начнут соответствовать темпам роста самой краевой столицы? — Я согласен, что трамвай для Краснодара — это приоритет и самый надежный вид транспорта, берущий на себя около 45% пассажирских перевозок. Мы уже закупили более 100 новых трамваев и троллейбусов, но главная задача — строительство новых путей. Сейчас идет активная стройка ветки в сторону Немецкой деревни и «Баскет-холла», планируется соединение с улицей Петра Метальникова. Протяженность путей составит более 25 км.

Однако мы столкнулись с проблемой земельных участков. Земля, необходимая для прокладки путей, часто находится в частной собственности. Мы вынуждены выкупать эти участки по рыночной цене, а иногда идти в суды, так как собственники завышают стоимость. Тем не менее, средства на строительство выделены, мы продолжаем проектирование и стройку. В следующем году начнется активная фаза прокладки полотна.

О реабилитации и трудоустройстве участников СВО Вопрос (Евгений Юрьевич Ененко, Краснодар). Мой сын, являясь военнослужащим, более трех лет принимал участие в СВО, был четырежды ранен, награжден двумя орденами Мужества. Подскажите, как осуществляется программа адаптации, лечения и трудоустройства для вернувшихся с СВО бойцов в нашем крае? Куда и к кому необходимо обращаться? — Сейчас все происходит, по сути, в ручном режиме. У нас разные бойцы, с разной степенью ранений и разными характерами. Мы должны подходить к каждому индивидуально, но в рамках системного подхода. Во-первых, вопросами реабилитации занимается фонд «Защитники Отечества», а также органы соцзащиты. Но этого мало. Я поручаю главам всех муниципальных образований: за каждым вернувшимся бойцом и его семьей должен быть закреплен сотрудник администрации. Вы должны знать ситуацию каждого: нужна ли реабилитация, адаптация или человек уже готов работать. Мы должны интегрировать ветеранов в мирную жизнь, помочь с переобучением или трудоустройством. У нас есть кадровый проект «Герои Кубани», цель которого — помочь ребятам найти себя в управлении, бизнесе или на госслужбе. Евгений Юрьевич, я поручаю вице-губернатору Александру Топалову связаться с вами лично и решить вопрос по вашему сыну. Но моя задача — чтобы такая помощь оказывалась не после звонка губернатору, а автоматически, в каждом районе. Об исключении частного дома из реестра памятников культурного наследия Вопрос (Татьяна Евгеньевна, Армавир). Мой дом включен в реестр объектов культурного наследия. Управление по охране объектов культурного наследия через суд обязало меня провести реставрационные работы. Это стоит порядка 5–7 млн рублей, а моя пенсия — 15 тыс. В 2025 году вы давали поручение изыскать возможность исключить дом из реестра, но до настоящего времени ничего не сделано. Прошу помочь в решении этой ситуации. — Ситуация сложная. Если я давал поручение и оно не выполнено, нужно разобраться почему и кто его не выполнил. Я понимаю вашу проблему: вы живете в этом доме, это ваше единственное жилье, и вас заставляют тратить миллионы на его реставрацию, что невозможно для пенсионера. При этом, если мы просто исключим дом из реестра, завтра на его месте может вырасти безликая коробка, и мы потеряем исторический облик города.